“La testa è donna”, in uscita il quinto album di Peppe Fonte

«Un album concepito all’impronta dell’essenzialità musicale. Intesa quale musica ispirata alla tradizione latina e mediterranea». Con queste parole Peppe Fonte presenta “La testa è donna”, il suo quinto album, la cui uscita è prevista per venerdì 10 maggio, su etichetta Semplicemente Dischi.

A distanza di quattro anni dal suo precedente lavoro discografico “Le canzoni di Piero Ciampi e Pino Pavone”, il cantautore catanzarese trae ispirazione dai sentimenti che pervadono la sua esistenza. In ogni brano parla di assenze, di ironiche metafore su falsi sceriffi, generando emozioni profonde. Come sempre accade nei suoi album, anche ne “La testa è donna” i testi sono dedicati a personaggi di storie vere, che hanno fatto parte della sua vita, come il padre nella struggente “Lettera a mio padre” (“dimmi come si può abbassare il volume della memoria/dimmi come si può dimenticare le assenze”).

Caratterizzato da sonorità acustiche, Fonte ha prediletto la presenza delle percussioni, del violoncello e dell’armonica, aggiungendo il calore del sax e del pianoforte. La voce è impostata su tonalità mai troppo forti perchè cantare è soprattutto un modo come un altro per raccontare, ma anche per riflettere perché secondo Peppe Fonte “La testa è donna” come lo è la vita, l’allegria, la sorella e la madre di ognuno di noi. «Come la donna la testa si perde, se ne va, si confonde e si frastorna. Un po’ come dire che è il miracolo dell’essere e del non essere, del vivere e del morire. Ci vuole la testa per salvarsi. E la testa è donna».

Registrato negli studi Yara Records di Catanzaro, “La testa è donna” vede la partecipazione di Simone Salza (sax e clarinetto), Sergio Vitale (tromba e flicorno), Juan Carlos Albelo Zamora (violino, armonica e mandolino), Rossella Zampiron (violoncello), Luciano Ciccaglioni (chitarra), Francesco Puglisi (contrabbasso), Fabrizio Aiello (percussioni) e Riccardo Biseo (pianoforte, tastiere e arrangiamenti). Grande cura è stata dedicata alla grafica curata da Pino Pingitore.

Dal 10 maggio “La testa è donna” sarà disponibile solo su vinile, su tutte le maggiori piattaforme e sul sito di Semplicemente Dischi (www.semplicemantedischi.it)

Tracklist:

– Lo sceriffo di Banshee

– La testa è donna

– Sentimenti

– Comica finale

– Lettera a mio padre

– Quando la notte è scura

– Se fosse per me

– Figlia di mare

DISCOGRAFIA

2008 – Quello Che Ti Dirò (Interbeat)

2010 – Secondo Me E’ L’Una

2018 – Io Non Ci Sono Più (Squilibri)

2020 – Le Canzoni Di Piero Ciampi E Pino Pavone (Squilibri)

2024 – La Testa E’ Donna (Semplicemente Dischi)