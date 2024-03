La TgR Calabria sarà regolarmente al “Ceravolo” di Catanzaro

Nota del consigliere comunale di Catanzaro, Francesco Scarpino:

Apprendo con soddisfazione che la TgR Calabria ha deciso di seguire, con il suo giornalista Antonio Lopez, la partita prevista oggi in calendario tra il Catanzaro e la Reggiana allo stadio Ceravolo. Segno che, evidentemente, la sede regionale della Rai aveva autonomamente ritenuto che non vi fossero le necessarie condizioni affinché il suo giornalista potesse svolgere in sicurezza il proprio lavoro.

Conclusioni frettolose, che probabilmente non tenevano conto della civiltà del Capoluogo, della stragrande maggioranza della tifoseria giallorossa e della serietà di una società sportiva, la cui storia è universalmente conosciuta e apprezzata.

Conclusioni frettolose, su cui la TgR Calabria ha fatto un passo indietro, com’era suo preciso dovere, dal momento che ha ricevuto ogni possibile garanzia sulla possibilità di svolgere tranquillamente il proprio servizio pubblico.

I calabresi e gli altri italiani che ascoltano “Tutto il calcio minuto per minuto” potranno dunque essere informati, com’è loro diritto, e magari ascoltare direttamente dalla voce della Rai, insieme con quella dello speaker dello stadio Ceravolo, che i Giallorossi hanno portato a casa, speriamo, un altro successo verso il Sogno con un bel goal del bomber Iemmello.