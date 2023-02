L’altro Festival di Monica Minervini: “Da Catanzaro a Sanremo, è sempre un’emozione bellissima”

“Per noi da vent’anni una settimana di impegni e grandi soddisfazioni professionali”

L’agenzia di Catanzaro “Service Management” anche quest’anno a Sanremo per la settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana. Ancora un successo per Monica Minervini e le sue modelle che hanno partecipato a numerosi eventi collaterali, trasmissioni televisive e iniziative legate alla kermesse canora nella splendida Città dei Fiori. Sempre al fianco di Monica, l’infaticabile body-guard Franco Arcolà e la bellissima hostess calabrese Eleonora Fava.

“Da vent’anni a Sanremo, è sempre un’emozione bellissima” il commento di Monica Minervini, all’uscita dal teatro Ariston. Foto con tutti gli artisti in gara e gli ospiti del grande show di Rai Uno per la manager catanzarese e il suo staff.

“Una settimana di impegno, fatica e di grandi soddisfazioni professionali” il ricordo di questa edizione. Monica Minervini ha raccontato sui profili social la “sua” Sanremo 2023 e, in particolare, gli incontri televisivi pomeridiani con un grande amico di sempre: Alberto Matano.

Consueta e brillante la direzione artistica, affidata, per la quarta volta consecutiva, ad Amadeus; nel corso delle serate è stato affiancato da Gianni Morandi e da varie co-conduttrici, tra cui Chiara Ferragni nella prima e quinta serata, Francesca Fagnani nella seconda serata, Paola Egonu nella terza serata e Chiara Francini nella quarta serata. Per il quarto anno consecutivo, la regia e la fotografia sono state affidate rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano mentre la scenografia è stata curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli.

Come già accaduto durante l’edizione precedente, hanno partecipato 28 artisti con altrettanti brani tutti in gara in un’unica sezione: 22 sono artisti di chiara fama, cui si sono aggiunti i primi sei classificati di Sanremo Giovani 2022. Questi ultimi hanno presentato un brano inedito diverso da quello con il quale hanno vinto la suddetta competizione.

L’edizione è stata vinta da Marco Mengoni con il brano “Due vite”, che si è così aggiudicato il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool. Con una media del 62,96% di share, questa edizione del Festival è risultata essere la più seguita dal 1995.

Il Festival si è aperto martedì 7 febbraio con Roberto Benigni per festeggiare i 75 anni della Costituzione Italiana ed era presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mahmood e Blanco hanno cantato “Brividi”, la canzone con la quale hanno vinto l’edizione del 2022. Sempre durante la prima serata, i super ospiti sono stati i Pooh, 6 anni dopo l’ultima esibizione insieme. Sul palco c’erano Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli. Elena Sofia Ricci ha presentato al pubblico la nuova fiction di Rai1 “Fiori sopra l’inferno”.

Al Bano e Massimo Ranieri sono stati ospiti nella seconda serata del Festival, mercoledì 8 febbraio, assieme a Gianni Morandi (oltre alla sua già annunciata presenza come conduttore). Momento comico durante la serata con Angelo Duro, oltre a Francesco Arca che ha presentato la nuova fiction “Resta con me”. I Black Eyed Peas sono stati i grandi ospiti internazionali.

I Måneskin sono stati ospiti al Festival durante la terza serata, giovedì 9 febbraio, così come Sangiovanni che ha cantato con Gianni Morandi “Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte”. Sul palco è tornato anche Massimo Ranieri con Rocío Muñoz Morales. Il momento comico è stato quello del monologo di Alessandro Siani.

Ospite della quarta serata di venerdì 10 febbraio, il cast di “Mare fuori” che ha cantato la celebre sigla della serie e Peppino Di Capri.

Nella serata finale di sabato 11 febbraio, ospiti Gino Paoli e Ornella Vanoni, Luisa Ranieri per parlare di “Lolita Lobosco” e i Depeche Mode che sono stati i super ospiti internazionali. Durante la puntata, infine, è stato letto da Amadeus un messaggio (tradotto) del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj, seguito da un’esibizione del gruppo musicale ucraino Antytila.

Come negli anni passati, c’è stato il “palco sul mare” a bordo della Costa Smeralda ancorata al largo di Sanremo. Abbiamo visto esibirsi Salmo (martedì e sabato), Fedez, Takagi & Ketra e Guè. È tornato anche il palco di Piazza Colombo in collegamento tutte le sere con l’Ariston sul quale si sono esibiti Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.