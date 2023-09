L’arte nautica di Ranieri International: la Next 275 Lx tra le più belle d’Europa

Quest’anno per la Ranieri International è stato un anno ricco di soddisfazioni. L’ultima in termini di importanza e valenza è giunta direttamente dall’European Powerboat of the Year Award 2024 per l’imbarcazione Next 275 Lx.

L’European Powerboat Award rappresenta il più alto riconoscimento nel panorama nautico a livello mondiale selezionando le imbarcazioni più belle e suggestive in termini di design e technical innovation.

La Next 275 Lx, novità 2024 è stata selezionata tre le 5 imbarcazioni più belle d’Europa, per la categoria “up to 10m” (fino a 10 metri) I vincitori dell’European Powerboat of the Years Award verranno annunciate al Flagship-Night il 20 gennaio 2024, durante il Salone Nautico di Düsseldorf. L’imbarcazione è stata presentata al Cannes Yachting Festival e successivamente al 63° Salone Nautico Internazionale di Genova, destando parecchio interesse tra appassionati di nautica e non.

La sua vera natura da LX, acronimo che la identifica come prodotto “extralusso”, si identifica nei suoi dettagli curati con l’utilizzo di materiali ricercati.

L’attenta progettazione degli spazi ha consentito di ottenere, oltre a delle confortevoli aree esterne, un’ampia cabina dove possono trovare ospitalità per la notte comodamente 4 persone.

La NEXT 275 LX è sicuramente la migliore sintesi dello sforzo costante compiuto dalla Ranieri International nello studio dei materiali più innovativi e delle tecniche di lavorazione più avanzate, abbinato ad un design molto raffinato e ad uno stile ricercato e innovativo. L’imbarcazione riesce ad amalgamare in modo equilibrato, eleganza, comfort e prestazioni straordinarie.