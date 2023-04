L’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del minore presenta il progetto “Ricominciamo supportando un sorriso”

Mercoledì 26 aprile alle ore 11.30, nella Sala Multimediale dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, si presenteranno i nuovi servizi dell’ “Ospedale allegro”, all’interno del nuovo progetto: “Ricominciamo supportando il sorriso” dell’ Associazione per la Difesa dei Diritti del minore di Catanzaro.

Accanto al ventennale servizio di animazione e sostegno psicologico già attivo nei reparti di pediatria, chirurgia e oncoematologia pediatrica, con l’obiettivo di rendere meno traumatica possibile la degenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, attraverso il progetto “Ricominciamo supportando un sorriso”, finanziato dalla Regione Calabria, (progetti di rilevanza sociale art. 72-73 D.L..3.07.2017 n.117) si sono aggiunti:

Clown sociali;

Volontari formati che saranno inseriti in tutte le azioni progettuali;

Creazione di spazi per la familiarizzazione del percorso diagnostico ed operatorio;

Percorsi formativi tra le figure coinvolte nel percorso di cura del bambino;

Creazione front office per raccogliere osservazioni e bisogni di minori e famiglie che transitano nelle aree pediatriche.

Inoltre, è stato attivato un Centro per l’Infanzia quale punto di raccolta delle esigenze individuate sia all’interno dell’ospedale, sia attraverso il centro ascolto dedicato ed attivazione di interventi multidisciplinari come: mediazione interculturale, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, e consulenza legale “dentro e fuori le mura ospedaliere”.

L’Associazione TDDM ripropone la metodologia in rete per individuare “aree critiche” su cui focalizzare il supporto a minori e famiglie attraverso un approccio integrato e grazie all’apporto di diverse professionalità provenienti dall’Associazione, dall’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, dall’Assessorato comunale alle politiche sociali, dall’Associazione Cam Gaia e dall’Istituto scolastico De Nobili.