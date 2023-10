Latitante 26enne calabrese tenta la fuga in Francia, arrestato

La polizia di frontiera di Ventimiglia, guidata dal vicequestore aggiunto Martino Santacroce, ha arrestato Francesco Marando, classe ’97, originario di Locri, precedenti per droga e affiliato alla ‘ndrangheta, fermato mentre tentava la fuga in Francia dopo essere evaso dagli arresti domiciliari a Roma con braccialetto elettronico.

L’uomo, coinvolto in una vasta operazione antidroga ha tentato di scappare in Francia dove probabilmente aveva complici e fiancheggiatori che lo aspettavano per garantirgli la latitanza all’estero, ma è stato individuato alla frontiera di Ventimiglia e condotto in carcere a Sanremo.

Il latitante in questione, che aveva preso il treno per la Francia, al momento del controllo ha esibito una carta d’identità che ha destato sospetti sulla validità. Gli approfondimenti sul documento e i rilievi delle impronte digitali lo hanno “tradito”.