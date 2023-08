Domenica 20 agosto, l’Avis di Petrizzi ha celebrato il suo 30° Anniversario di fondazione.

La cerimonia ha avuto inizio nel piazzale antistante la Sede Sociale dell’Avis di Petrizzi, alla presenza del Sindaco Giulio Santopolo con l’intera amministrazione comunale, il Comandante della Stazione Carabinieri di Petrizzi con i suoi carabinieri; il Parroco don Francesco Muccari; il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato Tenente Daniele Clausi con alcuni volontari; i rappresentanti delle associazioni locali APS Pro Loco e Makros e la Cooperativa Sociale “A Menzalora”; numerosi donatori e cittadini di Petrizzi e del comprensorio con una nutrita rappresentanza delle Avis Comunali, tra cui la lontana Avis gemellata di San Giovanni Rotondo.

Il presidente Antonio Parretta, a nome di tutto il consiglio direttivo, ha ringraziato i partecipanti alla cerimonia, annunciando che, l’Amministrazione comunale di Petrizzi ha attivato l’avvio dell’iter burocratico per l’intitolazione del piazzale (in cui ci troviamo) ai donatori di sangue per dare un segnale tangibile di riconoscenza a tutti i donatori di sangue, di ieri, di oggi e di domani, che si sono prodigati, si prodigano e si prodigheranno ad aiutare il prossimo in difficoltà.

Il Sindaco Giulio Santopolo, nel prendere la parola, ha comunicato agli astanti che l’intitolazione del piazzale ai donatori di sangue da lui attivato, è scaturito per l’importante attività che i donatori svolgono con assoluta dedizione e solidarietà, donando il loro sangue gratuitamente per aiutare la popolazione meno fortunata che ne ha bisogno.

Successivamente c’è stata la benedizione da parte del parroco Don Francesco Muccari, con il successivo avvio in corteo presso la Chiesa di Maria SS. della Pietra dove è stata offerta la celebrazione della Santa Messa da parte dei donatori.

Dopo la Messa, il corteo con i labari delle comunali e quello dell’Avis Provinciale portato dal Vice Presidente Vicario Salvator Iannelli, si è portato presso la Casa delle Culture dove sono state consegnate le benemerenze ai donatori che hanno raggiunto il numero delle donazioni previste dal regolamento.

Il presidente Antonio Parretta, prima della consegna delle benemerenze. ha sottolineato che in questi trent’anni di Attività l’Avis di Petrizzi ha inviato presso il Centro Trasfusionale della Provincia di Catanzaro oltre 10.500 sacche di sangue e numerosi donatori per la plasmaferesi.

Nel ricordare i donatori defunti, un commosso pensiero è stato rivolto all’ultima donatrice scomparsa in un tragico incidente il 26 agosto dello scorso anno nel Regno Unito: Cinzia Ceravolo, una giovane generosa e altruista; Cinzia non ostante la sua giovane età aveva già effettuato oltre 15 donazioni di Sangue, un numero considerevole per una giovane ragazza, se si pensa che tra una donazione e l’altra devono trascorrere almeno sei mesi e che i periodi di studio e di lavoro la tenevano lontana dalla sua Petrizzi. Cinzia Ceravolo ha trascorso la sua breve e generosa vita, donando il proprio sangue e dopo la morte da donato anche i suoi organi.

Il presidente dell’Avis ha ricordato in oltre che i donatori con il loro esempio, hanno contribuito a trasmettere ai giovani, i valori della solidarietà e dell’altruismo, facendoli sentire appartenenti a una comunità viva.

Dopo la premiazione è seguito un piccolo rinfresco con numerosi dolci e salato che i volontari hanno preparato e donato con amore a tutti i partecipanti.