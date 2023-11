Lavoratorio Cinematografico a Montauro

Se sei appassionato di cinema e hai tra gli 8 e i 14 anni, non perdere l’opportunità di immergerti nel magico mondo del cortometraggio! L’associazione culturale La Radice Sociale APS è entusiasta di presentare il “Laboratorio Cinematografico”, un evento straordinario che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 dicembre presso la suggestiva sala concerti di Palazzo Zizzi.

: Dalle 15:00 alle 18:00 Durante questi tre giorni emozionanti, avrai l’opportunità unica di collaborare con due talentuosi registi, Joséphine Jouannais e Luigi Brandi, esperti nel campo della regia cinematografica.

Josephine Jouannais: Laureata in regia presso l’INSAS di Bruxelles nel 2019, Jouannais ha realizzato opere affascinanti come “Elezioni”, “Palermo Sole Nero” e “Rumori della Kalsa”. I suoi film spaziano tra documentario e finzione, offrendo un’esperienza cinematografica unica.

Luigi Brandi: Formatosi alla scuola di cinema di Lussas in Francia, Brandi ha impresso il suo marchio con opere come “Il caffè si beve bestemmiando”. La sua creatività e maestria cinematografica saranno una fonte di ispirazione per tutti i partecipanti.

Data 1, 2 e 3 dicembre Luogo: Sala concerti di Palazzo Zizzi – Orario: 15:00 – 18:00 – Età: 8-14 anni – Iscrizione: Gratuita e obbligatoria entro il 28 novembre.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di esplorare il mondo del cinema, imparare dalle menti creative dietro l’obiettivo e creare qualcosa di straordinario insieme!