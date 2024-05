Lavori al cimitero comunale, la maggioranza di “Vallefiorita Unita”: «sempre agito per onorare i nostri defunti»

L’Amministrazione fa chiarezza sui lavori nella struttura sacra nel corso di un’assemblea pubblica. Cittadini soddisfatti per le risposte ottenute

«Abbiamo sempre onorato e continueremo ad onorare i nostri defunti. Abbiamo sempre rispettato e curato il nostro cimitero comunale come luogo sacro e nobile che li ospita, in ossequio alla quotidiana e pia esigenze dei familiari di rendere omaggio ai propri cari che non ci sono più».

La maggioranza consiliare di “Vallefiorita Unita”, guidata dal sindaco Salvatore Megna, fa chiarezza sullo stato dei lavori nel cimitero cittadino durante un’assemblea pubblica convocata per dipanare dubbi e incertezze fra la popolazione.

Assieme al sindaco e al resto della coalizione che regge le sorti del centro ai piedi delle Preserre Catanzaresi c’erano anche l’architetto Claudio Bongarzone, (incaricato dell’ampliamento), l’ingegnere Gerarda Toto, direttrice dei lavori, e il Rup, l’architetto Francesco Perri.

Molti i cittadini, prodighi a coinvolgersi con l’Amministrazione in un scambio di idee al termine del quale hanno manifestato soddisfazione per i chiarimenti ottenuti.

A cominciare da quello con cui la maggioranza ha evidenziato come l’attuale sospensione dei lavori «sia stata determinata da alcune irregolarità di esecuzione riscontrate e prontamente contestate e che hanno dato luogo ad una riunione operativa per trovare una soluzione condivisa con la ditta appaltatrice».

Gli amministratori hanno anche chiarito senza indugi, snocciolando dati tecnici ed economici, ma anche evidenziando le difficoltà oggettive emerse in corso d’opera, «che non esiste alcun affidamento in subappalto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale».

Esiste, invece «un altro finanziamento di 550 mila euro – ha insistito la maggioranza di “Vallefiorita Unita” nel corso dell’assemblea – intercettato per consolidare la sacra struttura.

Soldi che testimoniano come la nostra azione sia fondamentalmente indirizzata ad assicurare e ottimizzare i servizi cimiteriali e a custodire la memoria dei nostri defunti».

Un confronto leale, quello di giovedì scorso nella sala consiliare, «a dimostrazione del fatto che «noi, come Amministrazione, non ci giriamo mai dall’altra parte, preferendo sempre il dialogo e il coinvolgimento sia delle altre forze che siedono tra gli scranni di questa stanza sia della comunità» hanno inteso sottolineare gli amministratori vallefioritesi.

Che concludono: «Lunedì prossimo ci sarà un incontro con la ditta appaltatrice.

Chiederemo espressamente di riprendere immediatamente i lavori.

In caso contrario, procederemo con la rescissione in danno del contratto».