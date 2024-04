Le allieve dell’Istituto Ugo Foscolo di Soverato brillano al concorso nazionale di musica “Leopoldo Montini”

Un importante riconoscimento per quattro giovanissime allieve dell’istituto comprensivo Ugo Foscolo di Soverato (Cz) che hanno ottenuto il secondo posto al concorso nazionale “Musica d’Insieme e per Solisti Leopoldo Montini” di Campobasso, arrivato ormai alla 16esima edizione.

Le quattro ragazze frequentano tutte la seconda e terza media dell’istituto comprensivo soveratese diretto da Renato Daniele. Preparate dalla docente di pianoforte Caterina Pungì, le allieve, Anna Isabella Carioti, Giorgia Tedesco, Elena Emanuele e Viola Pisano, hanno partecipato alla competizione con due brani suonati a quattro mani: Tango pour Claude (Emanuele-Pisano) e Tico tico no fubá (Carioti-Tedesco).

Con il punteggio raggiunto le studentesse hanno ottenuto il Diploma di secondo posto, che sarà consegnato loro durante il saggio di fine anno. “Soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto, a conferma del lavoro svolto” da parte della professoressa Pungì, considerato anche l’alto livello della competizione nazionale. La partecipazione ha infatti richiesto un notevole impegno nella realizzazione e registrazione in diretta video dei brani, impegno nel quale le ragazze, motivate dalla docente, si sono buttate a capofitto, credendoci fino in fondo. “Un’esperienza che ha avuto un valore formativo in sé – osserva Pungì – al di là del risultato poi ottenuto”.

Fondamentale, quindi, il ruolo delle scuole a indirizzo musicale come la scuola secondaria inferiore Ugo Foscolo di Soverato: un percorso che da la possibilità a tutti i ragazzi, indipendentemente da esperienze pregresse, di avvicinarsi alla musica, imparare a suonare uno strumento, divertirsi e socializzare e, perché no, magari appassionarsi e raggiungere i livelli più alti. Nell’offerta formativa di indirizzo anche i corsi di chitarra (professoressa Angela Zangari), clarinetto (professor Gaetano Bongarzone) e violoncello (professor Pietro Grande).