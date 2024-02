L’EdilMC Nuovo Basket Soverato travolge la Vis Reggio Calabria

Vittoria convincente (quarta di fila) per l’EdilMC Nuovo Basket Soverato, che si impone nettamente sulla Vis Reggio Calabria per 79/49, in quello che alla vigilia era indicato dagli addetti ai lavori, come uno scontro diretto d’alta quota per l’accesso ai playoff.

Partono subito fortissimo i ragazzi di Coach Pirillo, che infilano una gragnuola di triple con Maida, Tuccio, Dell’Isola e Fall e prendono subito il largo, chiudendo il primo quarto con il rassicurante vantaggio di +18 punti: 28/10.

Nel secondo quarto Soverato inizia a far ruotare gli atleti a disposizione: calcano il parquet Paoletti e Rotundo, ma i bianco-blu, verso la metà della frazione, accusano una leggera flessione, non riuscendo più a realizzare con la continuità del primo quarto. La Vis non ne approfitta per ridurre il gap ma i padroni di casa si riprendono, recuperano e conservano il vantaggio: 45/27 all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo, la Vis prova a mettersi a zona per imbrigliare le manovre offensive dell’NBS. La scelta, tuttavia, non paga. Gli ionici, infatti, continuano mantenere percentuali elevatissime da 3, in particolare con Riverso e Gallo, quest’ultimo autore di due bombe consecutive. Per Soverato fa il suo ingresso in campo Domenico Palaia. Al suono della sirena, il tabellone recita 60/34 per i locali.

Nell’ultimo quarto, Soverato acquista sempre più vantaggio, arrivando anche sul +40. Coach Pirillo fa entrare anche i giovanissimi Lorenzo Tuccio e Michael Barbuto, che si affiancano a Giuseppe Paoletti, Nicola Rotundo e Domenico Palaia e Soverato conclude, così, la gara con un quintetto di giovani atleti fatti in casa che tengono bene il parquet e portano a casa la partita con un roboante 79-49.

Spettacolare prova di forza del Soverato che, con la quarta vittoria di fila si posiziona sul terzo gradino della classifica. Squadra in fiducia e fisicamente a postissimo. Vanno riconosciuti i meriti del coach Fabio Pirillo che, dopo un inizio di campionato altalenante, ha saputo amalgamare con pazienza il team. Non è stato facile rendere “squadra” un gruppo composto da ottimi solisti, nuovi arrivati e convincerli che si vince tutti insieme. L’applicazione e l’esperienza dei due “totem” Fall e Maida, l’esuberanza di Tuccio, la sapiente regia di Riverso insieme alla voglia feroce di esserci dei vari Paoletti (ben tornato campioncino), Gallo, Lupica, Riccio, Dell’isola, Rotundo, della freschezza degli giovani Palaia, Lorenzo Tuccio, Romeo, Chiriaco, Palermo e Barbuto, senza dimenticare l’apporto degli “uomini spogliatoio” Longino e Raspa, ha creato un gruppo granitico che all’inizio sembrava un po’ triste e poco motivato ma che adesso si allena e gioca con allegria e convinzione grazie, come già detto, alla paziente e sapiente guida di coach Pirillo.

Onore alla Vis che, nonostante la devastante partita dei locali, ha messo in campo fino alla fine caparbietà e orgoglio ma stasera c’era troppo Soverato per loro. Ma non c’è tempo per festeggiare. Già sabato Soverato affronta al Palascoppa la giovane compagine di Rende, alla ricerca di punti importanti per consolidare la classifica.

NBS SOVERATO – VIS REGGIO CALABRIA 79 – 49 ——– (28-10) (17-17) (15-7) (19-15)

NBS SOVERATO: Paoletti 5, Riverso 11, Gallo 6, Tuccio L., Dell’Isola 5, Tuccio G. 12, Barbuto, Riccio 4, Fall 15, Maida 21, Rotundo 3, Palaia – All. F. Pirillo

VIS REGGIO CALABRIA: Bayoud 9, Gadabadze 3, Corsaro 4, Galimi 2, Morabito 8, Sant’Ambrogio 2, Gelovani, Freno 15, Mollica 6 – All. C. Sant’Ambrogio

Arbitri: G. Fontanella, V. Lopresti