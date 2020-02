Lettera aperta del Sindaco ai cittadini di Santa Caterina dello Ionio

“Chi semina zizzania non è una persona felice”

Care cittadine e cari cittadini,

è triste constatare che nel 2020, si giochi ancora a nascondino usando gli ormai superati metodi delle lettere anonime e dei giornalini indirizzati ad amministratori e privati nei quali si fa riferimento ai soliti fatti e alle solite insinuazioni, ai luoghi comuni e alle cose dette e ridette.

Il tutto per tentare di sfaldare il tessuto sociale che, con fatica e abnegazione, stiamo cercando di mantenere intatto. O per inquinare il clima positivo e di fiducia che in questi mesi si è creato intorno ad una squadra che quotidianamente si confronta con il territorio e spende le proprie energie per il bene di questo piccolo paese.

Questi attori occulti lavorano per il regresso, è chiaro!

Il modus operandi è sempre lo stesso. Puntualmente vomitano bugie e puntualmente, le stesse vengono smentite con le carte e con i fatti concreti.

E allora di fronte a queste provocazioni, perché di ciò si tratta, noi tutti non dobbiamo cedere!

Di fronte agli attacchi selvaggi e alle polemiche pretestuose, dobbiamo sempre rispondere con i risultati!

Dalla nostra parte ci supporta l’intensa attività amministrativa che stiamo portando avanti da oltre un anno e mezzo, a partire, solo per citarne alcuni, dalla messa in sicurezza delle strade interpoderali, gli interventi alle chiese, il ripristino della rete idrica unito alla risoluzione del problema di approvvigionamento nel Centro Capoluogo, gli interventi di sicurezza sul territorio.

E nell’affidare i lavori e sopperire alle criticità della macchina amministrativa, ci siamo sempre avvalsi della competenza di tantissimi professionisti locali senza tener conto del colore delle casacche o del grado di parentela, come invece si vorrebbe far credere.

Piuttosto abbiamo agito cercando di valorizzare le molte professionalità e soprattutto in maniera trasparente e lineare.

Ogni opera pubblica realizzata, però, sarà sempre secondaria rispetto all’obbiettivo principale che ci siamo posti, ovvero restituire alla nostra comunità, una solida UNITÀ SOCIALE.

Con i cittadini, il confronto non manca e lo testimoniano tutti gli incontri e le varie iniziative pubbliche organizzate, nel corso delle quali ho avuto modo di chiarire tanti aspetti e situazioni che molti avrebbero sfruttato per gettare fango su di noi.

Non dico che non abbiamo limiti. Siamo umani e per definizione ognuno di noi commette degli errori.

Certamente, però, sono fatti in buona fede. Ma è solo con l’aiuto di tutti, un’attenta programmazione e il superamento dei rancori personali, che insieme riusciremo a far decollare lo sviluppo di questo paese.

Resto a disposizione di chiunque volesse incontrarmi al Comune e tengo a precisare che combatteremo con tutte le forze per l’unità di Santa Caterina dello Ionio.

Noi ci crediamo veramente!