L’Istituto Comprensivo di Badolato augura buon anno scolastico

Riparte un nuovo anno scolastico e l’Istituto Comprensivo “Tommaso Campanella” di Badolato e Santa Caterina è nuovamente guidato dalla dirigente Susanna Mustari, che già lo scorso anno aveva lavorato egregiamente sul nostro territorio proponendo moltissime iniziative.

I sindaci delle due comunità hanno inviato gli auguri per un proficuo anno di studio per tutti: dirigente, alunni, docenti, personale ATA e famiglie. “Sono onorata di poter continuare il lavoro in questa sede – esordisce la dirigente Mustari – quello trascorso è stato un anno scolastico molto intenso, ricco di emozioni all’insegna della ripresa a tutto tondo delle varie attività didattiche.

Le vostre comunità mi hanno accolta con affetto già lo scorso anno e questo mi sprona a fare sempre meglio. Abbiamo lavorato anche durante le vacanze per offrire un’offerta formativa ancora più ricca e completa per i nostri alunni e per tutto il personale scolastico, programmando al meglio gli investimenti a valere sui cospicui fondi del PNRR.

I docenti sono pronti per svolgere al meglio il loro importante ruolo e tutta la scuola è pronta. In questi giorni siamo alle prese con la sistemazione di nuove forniture e nuovi arredi che vanno ad arricchire le aule dei bimbi della scuola dell’infanzia nei plessi di Santa Caterina e Badolato. La proposta progettuale presentata dall’IC Campanella risulta, infatti, ammessa anche al finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola — Competence e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 — Asse II — Infrastrutture per l’istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — React EU.”

La dirigente evidenzia che sono stati acquistati sia materiali informatici che arredi nuovi. Tra i materiali informatici ci sono: STEM QBOIDZ & Junior Robotics Set, tablet, applicazioni di realtà aumentata, tavoli interattivi e monitor touch, LEGO Education Parco delle competenze STEAM, LEGO Education Coding Express, oltre che nuove sedie, giochi e percorsi imbottiti, librerie e tavoli a mezzaluna.

Per l’uso di queste attrezzature i docenti seguiranno specifici corsi di formazione. “Inoltre – continua la dirigente Mustari- grazie ai fondi del PNRR, stiamo per avviare corsi di formazione certificata e master di specializzazione per docenti e ATA. L’aggiornamento e la formazione sono attività dalle quali non si può prescindere, in primis perché è la normativa a chiederlo ma, principalmente, perché sono i tempi che impongono di stare al passo con le nuove tecnologie e i nuovi bisogni emergenti. Dobbiamo imparare a parlare un linguaggio nuovo, che arrivi direttamente ai ragazzi e susciti in loro interesse ad apprendere”.

La dirigente anticipa che, anche quest’anno, sono in programma svariati progetti, viaggi e attività curriculari ed extra curriculari, tutti finalizzati alla realizzazione del Ptof. “Saranno svolte attività di recupero e potenziamento per le discipline oggetto di prove INVALSI, attività didattiche che permetteranno ai nostri alunni di approfondire le loro conoscenze, competenze e abilità. Sarà incrementato e aggiornato il curricolo di Educazione Civica, disciplina che la legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 come insegnamento trasversale nel primo e secondo ciclo d’istruzione, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalla scuola dell’infanzia.

Ricordiamo sempre che il fine principale della scuola è quello di formare cittadini responsabili che non sappiano solo leggere e far di conto.” Chiediamo alla dirigente una sua opinione circa l’imminente dimensionamento scolastico di cui tanto si sente parlare in questi giorni. “Guardi, se ne parla da tanto tempo e ormai è arrivato il momento della razionalizzazione della rete scolastica in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Aspettiamo tutti di sapere in che termini si sostanzierà questo dimensionamento prima di esprimere pareri.

Intanto noi continuiamo il nostro lavoro e mandiamo avanti la nostra scuola quotidianamente con impegno e dedizione. Ringrazio tutti i miei docenti per l’impegno con il quale svolgono il loro prezioso compito; ringrazio il personale di segreteria che lavora instancabilmente; ringrazio tutti i collaboratori scolastici per le attività che svolgono con diligenza.

Un ringraziamento ai sindaci di Badolato, Giuseppe Parretta, e di Santa Caterina, Francesco Severino, per gli auguri che hanno inviato alla scuola: anche quest’anno i nostri sindaci avranno come interlocutori, per quello che concerne la scuola, i due minisindaci Elisabetta Lentini e Antonio Benedetto Giannini. Noi siamo prontissimi per ripartire con gioia ed entusiasmo: buon anno scolastico a tutti.”