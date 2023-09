Lite tra ragazze in una discoteca di Soverato, aggredito giovane intervenuto per sedarla

Nel primo fine settimana di settembre si è registrato un episodio di movida particolarmente violenta a Soverato. Scoppia un litigio tra ragazze in un noto locale notturno ed un ragazzo interviene per sedare la lite, rimanendo ferito.

La vittima, giovanissima, è stato colpito con pugni in volto e ha riportato la frattura scomposta del setto nasale.

L’allarme è scattato all’alba, quando all’interno del locale sono scoppiati i primi tafferugli. I carabinieri sono intervenuti ma non c’era quasi più nessuno.

Le indagini sono scattate subito, per ricostruire il movente e la dinamica. Incrociando le testimonianze di alcuni ragazzi presenti al momento dell’aggressione con le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, in meno di 24 ore è stato identificato con certezza l’autore dell’aggressione: un 30enne della zona che è stato denunciato per lesioni personali alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Altri accertamenti amministrativi sono in corso.