L’NBS EdilMc Costruzioni vince facile contro i giovani della CCB Academy di Catanzaro

Pronostico rispettato per la EdilMC Nuovo Basket Soverato, che batte in trasferta la giovane CCB Academy Catanzaro col punteggio finale di 87/62.

Ottima la partenza dei ragazzi di coach Pirillo, che schiera Riverso, Dell’Isola, Tuccio G., Maida e Fall. Sin dalle battute iniziali, si segnala un Riverso sugli scudi sia in fase difensiva, dove intercetta una notevole quantità di palloni, sia in fase offensiva, essendo lui a realizzare 6 dei primi 8 punti della squadra.

Man mano che la partita va avanti, aumenta il divario tra le due formazioni. Per Soverato, a turno, fanno ingresso in campo Privitera (ottimo il suo nuovo “esordio” in bianco-blu, condito da 19 punti e tante belle giocate), Paoletti, Gallo, Rotundo, Palaia e Tuccio L., con questi ultimi due che si iscrivono a referto mettendo a segno, rispettivamente 10 (prima “doppia” per il giovane prospetto soveratese) e 2 punti.

Nonostante le tante rotazioni, l’impostazione d’attacco della squadra, che si affida, principalmente, a fulminee ripartenze in contropiede e vede in Maida (20 punti) e Fall (20 punti) i terminali più letali, rimane efficace, tanto che Soverato, ancora una volta, sfonda quota 80 punti realizzati. Nel Catanzaro, ottima la prova di Corradino (25 punti) e del giovane Fall (9 punti), che ha mostrato movenze da centro davvero interessanti, specie considerando la caratura del suo diretto marcatore, Billy Fall.

Soverato gestisce al meglio una gara che, comunque, presentava delle insidie vista l’intensità che la CCB ha abituato a vedere in campo e conquista, così, altri 2 punti che la portano ora a quota 24 in classifica, sfruttando al meglio, nonostante alcune pesanti assenze (Riccio e Lupica), la possibilità di conquistare la settima vittoria in 8 gare in questo girone di ritorno. Un percorso quasi netto, che rende ancora più interessante il big-match di sabato prossimo contro Pollino.

CCB Academy CZ – NBS Soverato 62-87

(10-26) (16-20) (18-22) (18-19)

CCB Catanzaro: S. Fall 9, Corradino 25, Scarfone, J. Cabreja 8, Panzino, C. Pullano 7, L. Bellocci 3, Macrì 2, Pistoia 1, D. Bellocci 4, G. Pullano 3

NBS Soverato: Paoletti 4, Riverso 8, Gallo, Tuccio L. 2, Dell’Isola 2, Tuccio G. 4, Privitera 19, B. Fall 20, Maida 18, Rotundo, Palaia 10.

Classifica: Gioiese 32, Pollino 28, Nuovo Basket Soverato 24, Basket Pellaro 22, Vis 20, Pianopoli 14, Botteghelle 10, Bim Bum 8, Nuovo Basket Soccorso 4, Ccb 4