“Lo Zaino Sospeso”: al via l’iniziativa solidale del Lions Club Lamezia per sostenere il diritto allo studio

Il Lions Club Lamezia, presieduto dalla dott.ssa Caterina Ermio, rinnova il proprio impegno a favore della comunità promuovendo il service “Lo Zaino Sospeso”, un’iniziativa dedicata all’acquisto e alla raccolta di materiale scolastico e libri destinati a bambini e ragazzi che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale.

L’iniziativa prenderà il via il 19 settembre e proseguirà per un mese, coinvolgendo i cittadini e le cartolibrerie aderenti del territorio in un concreto gesto di solidarietà.

Quest’anno il progetto è stato sposato e condiviso dall’Ufficio Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia e Pace della Diocesi di Lamezia Terme, che ne riconosce il profondo valore sociale ed educativo.

La collaborazione nasce nella convinzione che il sostegno all’istruzione rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita delle persone e delle comunità.

L’iniziativa si inserisce in una visione che mette al centro la dignità della persona, l’accesso all’istruzione e il principio di sussidiarietà, promuovendo una rete di solidarietà capace di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie più fragili. Garantire a ogni studente il necessario per affrontare il percorso scolastico significa investire nel futuro e contrastare le disuguaglianze che spesso limitano le opportunità formative.

Attraverso “Lo Zaino Sospeso”, sarà possibile acquistare e donare quaderni, penne, matite, album da disegno, colori, astucci, zaini, diari e libri presso i punti vendita aderenti. Tutto il materiale raccolto sarà successivamente destinato a coloro che ne hanno maggiore necessità, affinché nessun bambino e nessun ragazzo sia privato degli strumenti indispensabili per il proprio percorso educativo.

«Con questo service desideriamo trasformare un piccolo gesto in una concreta opportunità per tanti studenti», afferma la presidente del Lions Club Lamezia, dott.ssa Caterina Ermio. «La scuola è un diritto fondamentale e sostenere le famiglie in difficoltà significa contribuire alla costruzione di una comunità più inclusiva, equa e solidale».

Il Lions Club Lamezia e l’Ufficio Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia e Pace della Diocesi di Lamezia Terme invitano l’intera cittadinanza a partecipare all’iniziativa, contribuendo a rendere il diritto allo studio una possibilità concreta per tutti.

Un piccolo gesto può riempire uno zaino, ma soprattutto può aprire nuove opportunità di crescita, speranza e futuro.