​A Serra San Bruno torna la “Festa del Fungo”: quattro giornate tra gusto, cultura e tradizione

Serra San Bruno si prepara ad accogliere la XIII edizione della “Festa del Fungo”, l’atteso evento annuale all’insegna di natura, tradizione e buon gusto.

La manifestazione, organizzata con il contributo della Pro Loco, del Comune di Serra San Bruno, del GAL Terre Vibonesi e di numerosi partner locali e regionali, si articolerà su quattro giornate ricche di appuntamenti: sabato 26 e domenica 27 settembre, e sabato 3 e domenica 4 ottobre, con un’anteprima speciale venerdì 2 ottobre.

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Un programma vasto e variegato pensati per valorizzare le eccellenze del territorio delle Serre calabre, unendo gastronomia, spettacoli, approfondimenti scientifici e intrattenimento per famiglie.

Il Programma degli Eventi

​Sabato 26 Settembre

​L’inaugurazione ufficiale si terrà alle 15:00 con il taglio del nastro e l’apertura della Mostra Micologica, accompagnata dalla mascotte ufficiale della festa.

​16:00: Animazione per bambini con il Circo Sgangherato a cura di Comare Cikala.

​17:00: Primo Cooking Show “Un fungo in Calabria” condotto dallo chef Antonio Franzè, Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo.

​18:00: Talk di approfondimento “Il sapore della terra: ambiente, agricoltura e biodiversità nelle Serre”.

​19:00: Masterclass con degustazione “A tutto fungo” sempre curata dallo chef Franzè.

​19:30: Spettacolo di magia con il Mago Fofficino.

​21:30: Chiusura musicale con il concerto “Nei Novanta io c’ero”, uno show interamente dedicato alla musica degli anni ’90.

Domenica 27 Settembre

​10:00: Apertura della Mostra Micologica della Pro Loco.

​11:00: Esibizione del gruppo folk “Gli Agatini” di Cataforio (RC).

​16:00: Spettacolo di clowneria ed esilaranti gag con il Mago Fofficino.

​17:30: Cooking Show “Sottobosco” con lo chef Antonio Franzè.

​18:30: Musica itinerante per le vie del paese con la CalaStreet Band.

​19:30: Masterclass con degustazione “Il mare incontra il bosco”.

​Venerdì 2 Ottobre (Giornata speciale)

​11:00: Attività scolastica “Alla scoperta del fungo porcino” rivolta ai ragazzi delle scuole di Serra San Bruno, con anteprima della Mostra Micologica guidata dalla micologa Rosalba Calabretta.

​17:00: Presentazione e approfondimento scientifico della Mostra Micologica.

​18:00: Fire Show spettacolare con “Duo Mamba” e The Great Antonimus.

​19:00: Spettacolo di Tango e Flamenco a cura di Hocus Focus.

Sabato 3 Ottobre

​10:00: Apertura Mostra Micologica.

​11:00: Esibizioni di danza a cura di Sogno Latino e ASD Passione Danza Academy.

​17:00: Cooking Show “Tra estate e autunno” con lo chef Franzè.

​18:30: Musiche della tradizione calabrese con “I Suonatori di Cataforio”.

​19:00: Masterclass con degustazione “Sotto cenere”.

​21:00: “Piazze in Festa – Notte di musica e sapori”.

​Domenica 4 Ottobre

​10:00: Apertura Mostra Micologica.

​11:00: Tradizionale e spettacolare sfilata dei Giganti di Taurianova (dei Fratelli Taverna).

​16:00: Spettacolo di magia con il Mago Ruggero.

​17:00: Cooking Show “Comfort fungo”.

​18:00: Talk e dibattito “Le Serre da vivere: turismo, identità e nuove opportunità per il territorio – Il Cammino del Normanno”.

​19:00: Masterclass con degustazione “100% Serra”.

​19:30: Spettacolo di giocoleria “Torno Subito” con il Mago Ruggero.

​21:30: Gran finale in musica con il concerto Dance Tarantella.

Non solo gusto: Street Food e attrazioni

​Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio Street Food sia a pranzo che a cena, consentendo ai visitatori di degustare piatti tipici locali e specialità a base di funghi in ogni momento della giornata. L’offerta della festa comprende inoltre stand di artigianato, gastronomia, talk-show, ed escursioni guidate nei boschi delle Serre.