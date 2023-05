Locale frequentato da pregiudicati, disposta la chiusura per 15 giorni

Nel corso di servizi disposti dal questore della provincia di Vibo Valentia, mirati al controllo dei luoghi dove viene praticato il gioco e le scommesse, spesso strumento utilizzato dalla criminalità organizzata per il riciclaggio del denaro sporco ovvero per accumulare ricchezze illecite, la Squadra Mobile di Vibo Valentia in sinergia operativa con il la Divisione di Polizia Amministrativa della Polizia di Stato, hanno effettuato serrati controlli nei confronti degli esercizi situati a Vibo Valentia.

Nel corso dei controlli l’attenzione veniva concentrata su un esercizio pubblico dove più volte, nel corso dei mesi, venivano identificati molteplici soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di armi, reati contro la persona, reati contro il patrimonio nonché già destinatari di misure di prevenzione personali, come l’avviso orale.

Sulla scorta delle evidenze emerse, il questore, per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ha emesso un provvedimento di chiusura per giorni 15 dell’esercizio commerciale ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., sospendendone la licenza e ordinandone l’immediata chiusura.