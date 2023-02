Lotta serrata in vetta al campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C.

Al termine della nona giornata di andata del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio (VV) torna in vetta alla classifica, approfittando del turno di riposo della Boys Marinate di Vibo Marina, che nonostante tutto resta incollata ad un solo punto di distacco dal vertice e dovendo entrambi fare i conti anche con gli Amatori Pianopoli a tre lunghezze di distanza , ma con una partita in meno da giocare e quindi da recuperare.

Ma andiamo per ordine, la capolista Vigor Old Boys liquida con un perentorio due ad uno un Borboruso nel Cuore, mai domo. La squadra cosentina ha dato del filo da torcere alla formazione vibonese fino alla fine dell’incontro, fatto sta che il risultato è stato sempre in bilico con diverse occasioni da rete per la squadra vessillo della pre-Sila Catanzarese del presidente Pino Bonacci, che quest’anno ha messo su una formazione abbastanza competitiva, anche se ad onor del vero la classifica è alquanto bugiarda, infatti tanto gioco, tante azioni ben congegnate, tante occasioni da rete ma pochi punti nel carniere. Il big match della giornata invece era di scena sul comunale di Filadelfia, tra la squadra locale del Real e la Peppe Teti Soverato, ma come tutte le partite di cartello dimostrano, il risultato di parità è la normalità dei casi, e parità è stato, anche se la formazione di Franco Pipicelli ha agguantato il pareggio nei minuti finali dell’incontro, quando ormai la squadra di casa pregustava già una vittoria di prestigio.

La Lamezia Golfo dei due mister Giovanni Fazio- Felice Nicolazzo invece ottiene i primi tre punti in campionato ai danni dell’Accademy, prima vittoria quindi ed abbandono dell’ultimo posto in classifica, adesso ad appannaggio della formazione di Girifalco. Una vittoria per tre ad uno per un team che aspettava da tante giornate la prima vittoria in campionato, con un solo punto in classifica prima di questa partita e dopo tante sconfitte, alcune alla fine anche immeritate ed evitabili, forse ponendo una maggiore attenzione nel reparto arretrato.

L’Alchimia Jonica, come dicevamo la settimana scorsa, ormai non si ferma più nella rincorsa ai primi posti della classifica generale e rifila un sonoro e perentorio sei a due in trasferta alla malcapitata Amami Mac 3, ampiamente rimaneggiata. In evidenza i soliti Saverio Agresta, autore di una tripletta e Giuseppe Teti, che continuano entrambi a suon di goal a rilanciare le quotazioni e le ambizioni della squadra soveratese.

La partita invece dai toni agonistici elevati si è disputata domenica mattina sul manto erboso in sintetico del Pino Catania di Pianopoli tra la squadra locale e la Casa dello Sport, un derby a tutti gli effetti, tra le due formazioni del comprensorio lametino. E’ finita con un risultato ad occhiali, poche occasioni da rete da una parte e dall’altra, ma entrambe le squadre hanno giocato la partita a viso aperto, cercando di prevalere l’una sull’altra e con il recondito intento di fare alla fine bottino pieno.

Risultato finale sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, come ha anche dichiarato a fine partita l’allenatore in seconda della Casa mister Marcello Del Gaiso, con un Amatori Pianopoli che ha sofferto e non poco una assenza pesante tra le sue fila, quale quella del suo ispiratore a centrocampo Rosario Salerno.

Si riprende con la decima giornata sabato prossimo, spiccano tra tutte due partite di cartello Alchimia Jonica-Boys Marinate a Montepaone Lido ed Amatori Pianopoli-Real Filadelfia al Pino Catania di Pianopoli, tutti incontri e scontri di alta classifica, che sicuramente potranno delineare meglio le ambizioni di ciascuna formazione.