Maltempo ferma la tradizione: rinviata al’8 novembre la trentesima edizione della Sagra della Castagna a Davoli

La pioggia e le previsioni meteorologiche avverse costringono gli organizzatori a un rinvio forzato ma inevitabile. La trentesima edizione della storica Sagra della Castagna di Davoli, inizialmente programmata per domenica 1° novembre, è stata ufficialmente posticipata.

A comunicarlo con un avviso ufficiale è la Pro Loco di Davoli, che ha scelto di privilegiare la prudenza e la tutela della buona riuscita dell’evento.

L’obiettivo primario, sottolineato dal comitato organizzatore, è quello di garantire a tutti i partecipanti una giornata all’insegna della festa, della convivialità e del puro divertimento, elementi difficilmente conciliabili con il maltempo annunciato.

​Il nuovo appuntamento

​Gli amanti dei sapori d’autunno e delle tradizioni calabresi non dovranno però rinunciare all’appuntamento: la macchina organizzativa si è già rimessa in moto e la data ufficiale per il recupero è fissata per domenica 8 novembre.

​Il celebre frutto autunnale tornerà dunque a essere il protagonista assoluto del borgo calabrese la domenica successiva, pronto ad accogliere i visitatori con il calore e l’entusiasmo che da sempre contraddistinguono questa ricorrenza.

L’invito della Pro Loco resta immutato: “La castagna vi aspetta… ci vediamo domenica 8 novembre!”