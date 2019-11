VIDEO | Maltempo in Calabria – Numerosi allagamenti e interventi dei Vigili del Fuoco

Severo maltempo anche nelle prossime ore: lo spostamento del ciclone mediterraneo verso le regioni meridionali ha comportato un intenso peggioramento delle condizioni del tempo sul resto della Penisola, dopo le criticità della giornata di sabato al Nordovest. Rovesci e temporali in questa giornata interesseranno soprattutto il Sud mentre la parte meno attiva della perturbazione continuerà ad interessare ancora parzialmente il nord ed il Centro, soprattutto i versanti orientali.

I fenomeni più intensi saranno quindi tutti sulle regioni meridionali e in particolare Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia mentre al Nord occhi puntati sulla Laguna di Venezia con un picco di marea atteso di 140cm.

Avviso meteo per la zona ionica compresa tra la Calabria, il Golfo di Taranto e il Salento, qui i nubifragi potrebbero essere particolarmente violenti. Avviso meteo anche per i forti venti che soffieranno ancora forti o molto forti con raffiche fino a 100km/h o persino superiori.

CALABRIA – SITUAZIONE INTERVENTI VIGILI DEL FUOCO PER IL MALTEMPO ALLE ORE 10.30.

COMANDO VF RC : INTERVENTI IN CORSO N° 10 INTERVENTI IN CODA N° 13

COMANDO VF CZ : INTERVENTI IN CORSO N° 4 INTERVENTI IN CODA N° 4 LA ZONA INTERESSATA LAMEZIA TERME, FALERNA, GIZZERIA. (Video)

COMANDO VF VV: INTERVENTI IN CORSO N°1 INTERVENTI IN CODA N° 0

COMANDO KR: INTERVENTI IN CORSO N° 1 INTERVENTI IN CODA N° 0

COMANDO VF CS : INTERVENTI IN CORSO N° 2 INTERVENTI IN CODA N°1

IN TUTTI I COMANDI DELLA REGIONE DISPOSTO INCREMENTO DEL DISPOSITIVO DI SOCCORSO CON IL RICHIAMO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DI TURNO LIBERO PER FRONTEGGIARE LE RICHIESTE DI SOCCORSO.

AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITÀ’ RIGUARDANTI IL MALTEMPO.