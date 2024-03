Sulla strada statale 182 ‘Delle Serre Calabre’, sono in corso gli interventi da parte del personale Anas per la pulizia del piano viabile lungo il tratto interessato, nei giorni scorsi, da frane e smottamenti causati dalle forti precipitazioni.

In via precauzionale, per consentire le attività di ripristino e la riapertura della statale in piena sicurezza, si è reso necessario chiudere il tratto per alcune ore tra i comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro.