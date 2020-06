Maresciallo calabrese ospita gratis medici di Bergamo nel suo B&B sul mare

Di storie belle, la pandemia, ne ha fatte uscire parecchie. Storie quasi commoventi, perché si ergono come punti di riferimento in un panorama di dolore e polemiche.

L’ultima in ordine di tempo: un maresciallo dei carabinieri in pensione che ha chiamato Alessandra Pitocchi di VisitBergamo, agenzia cittadina per il turismo, dalla Calabria.

Ha un piccolo B&B sul mare e lo mette gratuitamente a disposizione del personale medico di Bergamo per questa estate. Lo ha fatto dicendo: «Sono eroi, hanno salvato tutti e se la sono vista brutta, devono riposare un po’». Chapeau. (PrimaBergamo.it)