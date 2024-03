Match da vincere per il Volley Soverato. Ingresso gratuito al Pala Scoppa

Tutti al Pala Scoppa! Con questo slogan, la società del presidente Matozzo invita tutti gli appassionati biancorossi ad accorrere numerosi domenica alle ore 17 per il match importante di pool salvezza tra il Soverato e la compagine sarda della Hermaea Olbia.

Ingresso gratuito al Pala Scoppa per sostenere capitan Buffo e compagne nella partita che, se vinta, terrebbe ancora aperte le speranze di salvezza per la squadra di Guidetti.

Sinceramente, non é mai venuto meno il calore del pubblico durante la stagione e siamo sicuri che anche domenica non mancheranno gli incitamenti per le ioniche.

Le due squadre sono divise da sei punti in classifica e per il Soverato non c’è alternativa alla vittoria piena da tre punti; di certo il filotto di sconfitte non aiuta, ma coach Guidetti con il suo staff sta lavorando molto anche sotto l’aspetto mentale oltre che tecnico – tattico.

Servirà il miglior Soverato, determinato e grintoso per avere la meglio sulle avversarie di coach Guadalupi. Dunque, tutti al palazzetto alle ore 17 con ingresso gratuito per accompagnare le “cavallucce marine “ in questa difficile sfida.