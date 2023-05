Maxi operazione contro la ‘ndrangheta in Calabria, arresti per droga ed estorsione

Ancora arresti per ‘ndrangheta in Calabria, ma questa volta ed essere colpito è il cosentino. In particolare, dalle prime luci dell’alba, a Paola e San Lucido, i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 37 persone.

L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro. Dei 37 indagati raggiunti da misure cautelari, alcuni sono stati condotti in carcere.

Le accuse per i soggetti fermati sono di associazione di tipo mafioso, estorsione e tentata estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

Alle 9:30 di questa mattina si terrà una conferenza stampa a Catanzaro, presso i nuovi locali della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Durante la conferenza verranno forniti ulteriori dettagli dell’operazione condotta dai carabinieri.