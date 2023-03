Mezzo pesante in fiamme, temporaneamente interdetto il transito lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Per mezzo pesante in fiamme, temporaneamente interdetto il transito lungo l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in entrambe le direzioni, tra Pizzo Calabro e Sant’Onofrio, tra il km 339,960 ed il km 349,720 in provincia di Vibo Valentia.

Per i veicoli in direzione sud il traffico viene deviato all’uscita di Pizzo Calabro per poi prendere la SS18, successivamente la SS606 per poi rientrare in autostrada a Sant’Onofrio, percorso inverso per i veicoli diretti verso nord.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.