Mi date notizie del turismo nel ponte?

Ve lo dicevo in anticipo, che la Calabria non avrebbe goduto del ponte 8-11 dicembre; e purtroppo credo di aver avuto ragione, se nessuno mi risponde (dunque, chi tace acconsente!), e se nemmeno i più ossequiosi giornali e telegiornali osano vantare forestieri e movimenti che evidentemente non ci furono. Eppure pare che nel resto d’Italia il ponte dell’Immacolata abbia reso turismo, quindi lavoro e denaro. In Calabria, no.

Ecco perché Occhiuto, nel rimpasto, ha tenuto il turismo per sé, con evidente giudizio negativo su quanto finora fatto anche dalla sua Giunta. Come del resto da tutte le altre dal 1970; ma io ho votato per l’attuale, e quindi a questa devo rendere conto. Però, se qualcuno mi fornisse altre informazioni e di diverso tenore, gli sarei grato.

Ahahahahahah! Rido in anticipo tra le lacrime. Poi vi lamentate che la Calabria è l’ultima d’Europa?

Circa Soverato, un velo pietoso sugli occhi, stendo; e, in particolare, metto tappi nelle orecchie per non sentire parlare di bancarelle fantasma di cui qualcuno disse, e non si scorse traccia. Fu tutto qualche passeggiata sul corso, con rarissimi esercizi aperti. Andate a visitare il bel Presepe marinaro nella chiesetta di Portosalvo; degli altri Presepi, si è persa la memoria.

La Pietà del Gagini resta sola soletta come Mimì della Bohème.

A proposito: e i Bronzi? Posso avere il piacere di sapere cosa è stato fatto per i Bronzi durante l’intero 2022? Secondo me, poco e niente. Il 31 prossimo venturo chiederò l’accesso agli atti.

Ulderico Nisticò