Miriana Trevisan nel “cerchio” del benessere Naturium e Flex Gym

Una giornata “wellness” a Soverato e Montepaone con la soubrette testimone del lifestyle promosso dall’imprenditore Giovanni Sgrò

La nota soubrette Miriana Trevisan ha trascorso una giornata all’insegna del benessere e della salute, visitando due perle del concetto “wellness shop” ideato da Giovanni Sgrò: il Naturium a Montepaone Lido e la Flex Gym a Soverato. Questo viaggio nel cuore della cultura del benessere ha offerto alla Trevisan una panoramica a 360 gradi sull’approccio integrale alla salute promosso da Sgrò, che abbraccia tanto l’alimentazione naturale quanto l’attività fisica.

La giornata è iniziata al Naturium, dove Trevisan ha potuto apprezzare la vasta gamma di prodotti naturali e biologici, scelti accuratamente per promuovere un’alimentazione sana e consapevole. Il Naturium, infatti, non si limita a essere un semplice punto vendita, ma si propone come un vero e proprio spazio culturale dedicato alla diffusione di una maggiore consapevolezza riguardo alle scelte alimentari quotidiane.

Il viaggio nel wellness ha proseguito alla Flex Gym, altro fiore all’occhiello dell’imprenditoria di Sgrò, dove l’attenzione per il benessere si trasforma in attività fisica. Questo centro fitness, infatti, rappresenta la perfetta integrazione della filosofia nutritiva proposta al Naturium, offrendo spazi e attrezzature all’avanguardia per promuovere uno stile di vita attivo.

“Siamo stati felicissimi di accoglierla e altrettanto felici delle sue parole di stima e apprezzamento” ha commentato Sgrò, esprimendo soddisfazione per l’interesse e l’entusiasmo mostrato da Trevisan durante la sua visita. La soubrette è rimasta particolarmente colpita da come il concetto di “wellness shop” sia stato in grado di unire l’importanza di una sana alimentazione con quella dell’attività fisica, elementi entrambi cruciali per il mantenimento di uno stile di vita equilibrato e salutare.

La giornata trascorsa tra il Naturium e la Flex Gym ha offerto a Miriana Trevisan una visione completa e integrata del benessere, basata sulla convinzione che la salute del corpo e della mente si costruisca a tavola e anche attraverso il movimento. Questa esperienza ha confermato l’importanza di un approccio olistico alla cura di sé, una ricetta di felicità che l’ha profondamente entusiasmata e che Sgrò continua a promuovere con passione e dedizione.