Montauro – Nato il 4 Luglio!

Nato il 4 luglio! No, non è la pellicola con Tom Cruise né il compleanno di volti a me cari, ma il mini parco ludico con giostre tanto amate dai bambini. Non si sono placati gli animi dei gestori dei lidi per la penuria di parcheggi, che da oggi nello spiazzale limitrofo al torrente Franco le giostrine apriranno i battenti.

Una scelta condivisa, in un posto dove alta è l’affluenza turistica contro la mancanza totale di attrattive ludico ricreative soprattutto per i più piccoli.

E così, mentre l’alveo del torrente Franco viene appianato dall’Amministrazione comunale, come la scrivente ha già fatto nei giorni scorsi, molti avventori si chiedono cosa sia l’edificio in costruzione dall’altra parte direzione Pietragrande.

Un altro ecomostro? Non è dato sapere, vista la mancanza di cartelli indicanti e inizio lavori e Ditta appaltatrice e, soprattutto, cosa sarà! Di certo è la vicinanza esageratamente esagerata alla spiaggia, e alla stessa foce del torrente Franco! Delucidazioni attendesi!.

Lorella Commodaro, giornalista, presidente associazione Su la zampa