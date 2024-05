Montepaone, i Lions aprono la “Stanza del Sorriso”

Un’iniziativa per promuovere l’inclusione e l’accoglienza nelle scuole

Il Lions Club Soverato Versante Jonico delle Serre ha inaugurato la “Stanza del Sorriso” presso l’Istituto Comprensivo Statale “Mario Squillace” di Montepaone. Questo progetto rappresenta un importante contributo alle politiche di inclusione, integrazione e accoglienza.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato diverse personalità di rilievo: il Governatore del Distretto 108Ya Pasquale Bruscino, il sindaco di Montepaone Mario Migliarese, la dirigente scolastica Anna Alfeo e la presidente del Lions Club Soverato Versante Jonico delle Serre, Maria Giovanna Pirritano.

“L’idea nasce dalla convinzione che tutti i ragazzi devono avere la possibilità di apprendere e imparare allo stesso modo – ha spiegato la presidente Pirritano. – A ogni allievo devono essere forniti gli strumenti necessari affinché possa proseguire nel suo percorso formativo nella maniera più semplice e naturale possibile. In un ambiente inclusivo e idoneo a tutti, i ragazzi possono crescere non solo dal punto di vista culturale, ma anche personale, migliorando le relazioni con gli altri poiché la diversità non rappresenta uno svantaggio bensì un valore aggiunto, prezioso e formativo per tutti gli studenti. È perciò opportuno creare un ambiente favorevole per il consolidamento di attività cooperative in piccoli gruppi”. Il Governatore Pasquale Bruscino ha aggiunto: “È stata una grande emozione partecipare all’inaugurazione di questa stanza, simbolo dell’attenzione dei Lions alla crescita e alla formazione del bambino-ragazzo e della capacità di dare delle risposte concrete per superare tutte le barriere a una concreta inclusione”.