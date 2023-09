Montepaone, il progetto culturale Naturium promuove la rivoluzione verde

Risposte eco-friendly alle esigenze quotidiane di ogni famiglia valorizzando il riciclo “zero waste”

In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale non è più una semplice opzione, ma una necessità, il progetto culturale “Naturium” continua a distinguersi come pioniere nel promuovere soluzioni eco-compatibili. La loro ultima iniziativa? Una collaborazione con Biolù Casa, un’azienda che ha fatto della sostenibilità il suo mantra.

Biolù Casa non è un semplice produttore di detersivi. La sua offerta comprende una gamma di prodotti per la pulizia della casa, dal bucato alle stoviglie, realizzati con ingredienti naturali e completamente biodegradabili. Ma ciò che rende questa collaborazione davvero speciale è l’approccio alla vendita: i prodotti sono disponibili alla spina, con flaconi ricaricabili. L’obiettivo? Ridurre al minimo l’impatto ambientale, trasformando ciò che una volta era un rifiuto in una risorsa riutilizzabile.

La vendita alla spina non è solo una scelta commerciale, ma un vero e proprio impegno verso l’ambiente. Questo sistema elimina completamente i rifiuti di plastica, poiché il flacone, che normalmente diventerebbe rifiuto, viene riutilizzato. Un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per il nostro pianeta.

Ma Biolù Casa non si ferma qui. Oltre alla sostenibilità, l’azienda si impegna anche nella qualità dei suoi prodotti. Tutti i detergenti hanno ricevuto la certificazione biologica AIAB bio-eco-detergenza, garantendo che siano sia efficaci che rispettosi dell’ambiente. Inoltre, sono prodotti Vegan Friendly e Nickel tested, assicurando che siano sicuri anche per le pelli più sensibili.

Il progetto “Naturium” ha sempre avuto come obiettivo la promozione di uno stile di vita sostenibile e consapevole. Con questa nuova collaborazione, non solo continua a perseguire questa missione, ma offre anche ai consumatori un’opzione di qualità, conveniente e rispettosa dell’ambiente.

Per chi volesse scoprire di più su questa rivoluzione verde, “Naturium” invita a visitare gli omonimi negozi di Rende e Montepaone dove sono pronti a presentare non solo i prodotti Biolù Casa, ma anche molte altre soluzioni eco-friendly. In un momento storico in cui ogni scelta conta, “Naturium” e Biolù Casa mostrano che è possibile conciliare esigenze quotidiane e rispetto per l’ambiente.