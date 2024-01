Montepaone Lido, successo per la degustazione vegana al Naturium

L’evento inserito nel calendario Veganuary ha riscosso grande interesse, evidenziando un crescente entusiasmo verso uno stile di vita sostenibile

Il Naturium di Montepaone Lido ha ospitato una partecipata degustazione gratuita di cucina vegana. Un evento che ha attirato un numero considerevole di visitatori, curiosi di assaggiare le delizie del seitan e del tofu, ma non solo.

Le pietanze sono state preparate con maestria dalla brava chef Lucia, accompagnate da una varietà di verdure fresche e aromi vegetali.

“La partecipazione entusiasta dei visitatori all’evento del Naturium di Montepaone Lido – ha spiegato Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium – sottolinea il crescente interesse verso uno stile di vita più sostenibile e consapevole. Attraverso iniziative come questa, il Naturium si afferma come un luogo di incontro e di scoperta, dove il cibo non è solo nutrimento ma anche espressione di un impegno più ampio verso la salute, il rispetto degli ecosistemi naturali e la sostenibilità”.

La manifestazione si inserisce nel calendario mondiale “Veganuary”, iniziativa globale che da anni invita le persone a seguire una dieta vegana per tutto il mese di gennaio.

La combinazione di “vegan” e “January” nel suo nome ha come scopo principale quello di avvicinare un pubblico sempre più ampio all’alimentazione sana e a basso impatto ambientale.