Montepaone, Naturium amplia il suo impegno per l’agricoltura e la tradizione culinaria italiana

Diventando distributore dei surgelati Amorum in Calabria il progetto culturale promuove prodotti di alta qualità a base di legumi e frumento

Nel panorama dell’alimentazione sana e naturale, Naturium si conferma protagonista con un’importante novità: l’annuncio della sua nuova partnership con Amorum, distributore specializzato in prodotti surgelati vegan di eccellente qualità. Questa collaborazione segna un ulteriore passo avanti nel percorso di Naturium verso la promozione di uno stile di vita sostenibile, unendo le forze per rendere accessibili a un pubblico più ampio alternative vegetali alla carne che non solo deliziano il palato, ma sostengono anche l’ambiente e le piccole aziende agricole.

Attraverso questa iniziativa, Naturium, a Montepaone e a Rende, diventa il punto di riferimento in Calabria per i prodotti distribuiti da Amorum, offrendo ai rivenditori locali uno sconto esclusivo sul prezzo al pubblico. Questa mossa non solo stimola l’economia locale ma invita anche i consumatori a riscoprire e valorizzare i legumi – ingredienti tradizionali della dieta mediterranea – in chiave moderna e sostenibile.

I prodotti della piattaforma Amorum sono selezionati con cura, privilegiando ingredienti di alta qualità come legumi e frumento, provenienti da piccole e preziose aziende agricole. Questa scelta garantisce non solo l’eccellenza gastronomica ma anche il sostegno a realtà che, altrimenti, troverebbero difficoltà a raggiungere i mercati più ampi. I surgelati offerti propongono una varietà di alternative vegetali alla carne, arricchite con fagioli, lenticchie, ceci, piselli e altre fonti di proteine vegetali, fibre, vitamine e minerali essenziali, contribuendo così a una dieta equilibrata.

L’impegno di Naturium e Amorum si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione dei legumi, riconosciuti per il loro ruolo fondamentale nella tradizione culinaria e per i benefici ambientali che offrono. La loro capacità di fissare l’azoto atmosferico nel suolo, la resilienza con minime esigenze idriche e la contribuzione alla biodiversità sono solo alcune delle caratteristiche che li rendono pilastri dell’agricoltura sostenibile, come celebrato dalla FAO nell’Anno internazionale dei legumi nel 2016 e nella Giornata internazionale dei legumi.

Con questa partnership, Naturium non solo consolida il suo ruolo di promotore di un’alimentazione consapevole ma si impegna attivamente nella difesa dell’agricoltura di qualità, della sostenibilità e della biodiversità, offrendo ai consumatori scelte alimentari che rispettano la salute e l’ambiente.