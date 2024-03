Montepaone, Naturium celebra la Festa della Donna regalando coupon

Omaggio spendibile per un seminario gratuito in palestra alla Flex Gym

In occasione della Festa della Donna, l’8 marzo il progetto culturale Naturium realizzerà un’iniziativa speciale per sostenere e promuovere l’autonomia e la sicurezza femminile. A Montepaone Lido, presso il proprio punto vendita, Naturium offrirà ai suoi visitatori dei coupon omaggio per partecipare a un seminario esclusivo dedicato all’autoprotezione personale, sia fisica che psicologica.

Questo evento, unico nel suo genere, sarà condotto dall’esperto Alessandro Farinella, un istruttore qualificato con il grado di cintura viola in Brazilian Jiu-Jitsu. L’obiettivo del corso è fornire alle partecipanti gli strumenti necessari per riconoscere, evitare e, se necessario, difendersi da situazioni di pericolo, valorizzando così la loro forza interiore e fisica.

Il coupon omaggio distribuito l’8 marzo sarà valido per l’accesso al seminario che si terrà nella mattinata di domenica 10 marzo presso la Flex Gym di Soverato. Questa iniziativa rappresenta una splendida opportunità per le donne di imparare tecniche di difesa personale e di sensibilizzazione su tematiche importanti come la sicurezza e il benessere psicologico.

Il leitmotiv dell’evento “Riscopri la tua forza. Diciamo stop alla violenza”, sottolinea l’importanza della consapevolezza e dell’empowerment femminile nella lotta contro la violenza di genere. Con questa iniziativa, Naturium non solo celebra la Festa della Donna in modo significativo ma offre anche un contributo concreto al benessere e alla sicurezza delle donne.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di iniziative culturali e sociali promosse da Naturium, che si impegna costantemente a supportare la crescita personale e collettiva attraverso eventi educativi e formativi. Con il seminario di autoprotezione, il progetto culturale invita le donne a prendersi cura di sé, a rafforzare la propria autostima e a promuovere un messaggio di forza e resilienza.

Per partecipare a questo seminario introduttivo all’autoprotezione, è necessario visitare il punto vendita Naturium a Montepaone Lido l’8 marzo e ritirare il proprio coupon omaggio. È un’occasione imperdibile per le donne di tutte le età di imparare a proteggersi e a vivere una vita più sicura e consapevole.