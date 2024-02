Montepaone, Naturium celebra la Giornata Mondiale dei Legumi

Il 10 febbraio tra sostenibilità e prodotti calabresi

In un mondo che cerca costantemente soluzioni per un futuro più sostenibile, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha preso una decisione significativa, designando il 10 febbraio come la Giornata Mondiale dei Legumi (WPD). Questa celebrazione annuale non è solo un momento di riflessione sull’importanza nutritiva e ambientale dei legumi, ma rappresenta anche un’opportunità imperdibile per sensibilizzare l’opinione pubblica su come questi alimenti possano essere la chiave per trasformare i nostri sistemi agroalimentari in modelli più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili.

I legumi, con la loro straordinaria varietà che va dalle lenticchie ai fagioli, dai ceci alle arachidi, sono essenziali per promuovere una migliore produzione e nutrizione, contribuendo al contempo a un ambiente più pulito e a una vita più salutare per tutti. In questo contesto, la Calabria, regione nota per la sua ricchezza agricola e per la diversità dei suoi prodotti, si posiziona al centro delle celebrazioni con un’iniziativa che abbraccia la cultura e la passione per l’alimentazione sana: il progetto culturale Naturium di Montepaone Lido.

L’evento vedrà la Calabria protagonista: un omaggio alla terra e al lavoro delle aziende agricole locali che da generazioni coltivano con dedizione cereali, legumi, olio, patate e frutta secca. Questi prodotti non solo sono pilastri di una dieta mediterranea equilibrata e sana ma rappresentano anche il cuore pulsante di un’economia agricola che lotta per affermarsi sui mercati nazionali e internazionali.

Per l’occasione, verranno lanciate delle promozioni speciali sui legumi 100% calabresi, con l’obiettivo di avvicinare i consumatori alla ricchezza e alla varietà offerta da questa terra: lenticchie disponibili in tre varietà, fagioli in otto tipologie, senza dimenticare i ceci proposti in quattro varianti, compresa quella nera. Inoltre, un posto d’onore sarà riservato alle arachidi tostate, coltivate in Calabria e confezionate in pratici sacchetti da 500 grammi, promuovendo così un altro membro prezioso della famiglia dei legumi.

Per esaltare ulteriormente il valore nutrizionale di questi prodotti, si raccomanda di abbinarli a cereali come il riso di Sibari, anch’esso in promozione per l’intero mese di febbraio. Questa sinergia alimentare non solo garantisce un apporto bilanciato di nutrienti essenziali ma riflette anche la filosofia di una vita all’insegna del benessere e del rispetto per l’ambiente.

La Giornata Mondiale dei Legumi diventa quindi non solo un momento di celebrazione globale ma anche un’occasione per la Calabria di dimostrare come la tradizione agricola possa incontrare l’innovazione per un futuro più verde e salutare. È un invito aperto a tutti per riscoprire i legumi, veri e propri tesori della terra, che con la loro semplicità e versatilità possono davvero fare la differenza nella nostra dieta e nel nostro pianeta.