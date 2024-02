Montepaone, Naturium lancia la campagna “Connessione Verde” 

Sgrò: “Un’esperienza più autentica, personale e conveniente è molto meglio dell’online!”

In un mondo del commercio che si muove sempre più verso il “virtuale” e l’online, il progetto culturale Naturium, con la campagna “Connessione Verde”, si erge a difesa del contatto umano e della qualità alimentare. L’iniziativa propone una serie di incontri settimanali con gli imprenditori locali del settore agroalimentare calabrese, focalizzata su quelle realtà imprenditoriali che, per dimensione e filosofia, rappresentano piccole e piccolissime perle d’eccellenza. Queste aziende, accuratamente selezionate da Naturium, avranno l’opportunità di incontrare fisicamente i consumatori a Rende e Montepaone.

Un progetto che non punta solo a promuovere la qualità del cibo sano e naturale, che è da sempre al centro della mission di Naturium, ma vuole anche lanciare un messaggio forte in risposta alla crescente tendenza dell’acquisto online: è il momento di riscoprire il valore dello scambio umano. L’obiettivo è mostrare come, al di là della comodità dell’e-commerce, vi sia un valore aggiunto nel mantenere vivi i rapporti diretti tra chi produce e chi consuma.

Naturium, inoltre, proporrà giornate con sconti esclusivi durante questi incontri, dimostrando che il commercio fisico non solo è vitale, ma anche economicamente vantaggioso. Giovanni Sgrò, il fondatore di Naturium, mette in discussione l’apparente convenienza degli sconti online, sottolineando i costi nascosti e le conseguenze di una “desertificazione” del commercio fisico: “Leggiamo spesso di sconti esagerati online che poi, sotto il peso delle spedizioni, mi chiedo: convengono veramente? Certo, noi possiamo scegliere la comodità della consegna a casa… ma quanto perdiamo in termini di valori? E davvero è conveniente per le nostre tasche assistere a una desertificazione del commercio fisico?”.

“Connessione Verde” rappresenta quindi un invito a privilegiare la qualità del prodotto e la ricchezza dell’incontro, a sostegno di un’economia più umana e più sostenibile. Con questa campagna, Naturium si impegna a ridare voce ai produttori locali e a offrire ai consumatori l’opportunità di riappropriarsi di un’esperienza d’acquisto più autentica e personale.