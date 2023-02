Montepaone, solidarietà e promozione del territorio con “Naturium” 

Curiosità e delizie dell’enogastronomia calabrese hanno accolto gli invitati all’aperitivo solidale a sostegno dell’Opera Salesiana di Soverato

Una domenica straordinaria per il progetto culturale “Naturium” che, a Montepaone Lido, ha voluto e saputo coniugare solidarietà e promozione del territorio. In tanti hanno risposto all’appello di Giovanni Sgrò in occasione dell’aperitivo solidale a sostegno dell’Opera Salesiana di Soverato e delle sue tante iniziative di accoglienza, in particolare per i profughi ucraini e afghani.

Curiosità e delizie dell’enogastronomia calabrese hanno accolto i visitatori, tra assaggi di pasta alla “struncatura”, antipasti vegetariani e vegani e un immancabile bicchiere di buon vino locale.

Tanti gli ospiti che hanno animato la giornata: biologi nutrizionisti, dietisti, personal trainer, esperti di alimentazione e benessere. Tutto il mondo di “Naturium”, insomma, per come lo ha plasmato Giovanni Sgrò. Lui stesso ha fatto da “Cicerone” per tutto l’arco della manifestazione, indirizzando i partecipanti nei vari reparti dedicati: biologico e chilometro zero su tutti. Il “Naturium” di Montepaone Lido vuole essere proprio questo, del resto.

Un punto di incontro e relazione, un luogo aperto al futuro, uno spazio di socialità. In prima linea, tutto lo staff che Sgrò ha chiamato a raccolta per rendere ancora più speciale la domenica solidale che si è conclusa con la promessa di un “arrivederci” a presto, alle nuove e ulteriori iniziative destinate a realizzare la mission che “Naturium” si propone: lo sviluppo equo e sostenibile del territorio regionale, puntando su quel grande patrimonio naturale che qualifica l’identità produttiva calabrese.