Montepaone, studenti spagnoli in visita al Naturium

L’iniziativa di gemellaggio con l’Istituto Superiore “Calabretta” di Soverato mette in luce l’importanza dell’agroalimentare biologico

In una giornata all’insegna dell’interscambio culturale e della consapevolezza alimentare, il progetto “Naturium” a Montepaone Lido si è trasformato in un palcoscenico internazionale per l’educazione alla sana alimentazione, ospitando un gruppo di entusiasti studenti provenienti dalla Spagna. Questo incontro è stato reso possibile grazie a un’attiva collaborazione con l’Istituto Superiore “Calabretta” di Soverato, che ha promosso un gemellaggio all’insegna della conoscenza e del rispetto per le tematiche legate al cibo di qualità e alla produzione sostenibile.

L’avvocato Roberta Ussia, con la sua esperta competenza in diritto alimentare, ha accolto i giovani visitatori, guidandoli in un percorso formativo incentrato sulla distinzione tra i prodotti biologici e quelli trattati chimicamente. La sua lezione si è svolta nel cuore di Naturium, un luogo dedicato alla valorizzazione dell’agroalimentare di qualità che diventa scenario di un dialogo aperto sull’importanza del biologico e sulla necessità di una maggiore sensibilità verso queste tematiche, specialmente tra le nuove generazioni.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di scambio e riflessione, non solo per gli studenti spagnoli, ma anche per i loro coetanei dell’Istituto “Calabretta” e ha rafforzato l’idea che l’educazione alimentare e la consapevolezza ecologica siano fondamentali nell’educazione dei giovani. Auspicando che iniziative come questa possano moltiplicarsi, il gemellaggio tra le due scuole si conferma come un esempio virtuoso di come l’educazione e la cultura possano contribuire efficacemente alla promozione di uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.