Montepaone, verde che vale: da Naturium la cultura del buon grano

Ospite Mario Squillacioti, pioniere del “Senatore Cappelli” in Calabria

La campagna “Connessione Verde”, un’iniziativa di spicco del progetto culturale Naturium, prosegue con slancio e passione. In un’epoca in cui la tecnologia sembra assottigliare i legami tangibili, Naturium riafferma il valore del contatto umano e della condivisione di esperienze autentiche. A Montepaone, si è tenuto un nuovo incontro che incarna questo spirito, portando al centro della scena il legame indissolubile tra uomo e natura.

Il protagonista dell’evento più recente è stato Mario Squillacioti, imprenditore illuminato della vicina Guardavalle, la cui dedizione per il grano duro “Senatore Cappelli” è diventata un simbolo di eccellenza in Calabria. Mario, con la sapienza di chi ha ereditato e rinnovato una tradizione agricola secolare, ha condiviso il suo viaggio nel rendere il grano duro non solo un prodotto agricolo, ma un baluardo di cultura e di storia locale. La varietà “Senatore Cappelli”, come ha spiegato Squillacioti al pubblico attento e partecipe, non è soltanto un cereale: rappresenta una narrazione che intreccia innovazione, nutrizione e sostenibilità. Elevato nei suoi contenuti nutrizionali e distintosi per il rispetto dell’ambiente, questo grano è la tessera fondamentale di un mosaico che si propone di ricollegare le persone alle loro radici alimentari e culturali.

L’incontro è stato un momento di scambio: domande e curiosità hanno fluito liberamente tra Mario e i partecipanti, simboleggiando quella “connessione verde” che è l’essenza stessa della vita. I consumatori hanno avuto la possibilità di toccare con mano i prodotti derivati dal grano “Senatore Cappelli”, comprendendo l’importanza che un singolo chicco di grano porta con sé, non solo in termini di gusto ma anche di valori.

La campagna “Connessione Verde” mira proprio a questo, ha spiegato Giovanni Sgrò, fondatore del progetto Naturium: ristabilire una catena di conoscenza e apprezzamento che parte dal produttore, passa per il prodotto e arriva al consumatore. L’entusiasmo con cui sono stati accolti Squillacioti e i suoi prodotti dimostra che c’è una sete inestinguibile di autenticità e di racconti che soltanto le mani e la terra sanno ancora narrare.

Gli organizzatori di Naturium si dichiarano soddisfatti e promettono ulteriori incontri, dove il verde non è solo il colore della natura, ma il simbolo di una comunità viva e pulsante che trova nelle proprie origini la forza per crescere e innovare. Nel frattempo, già si iniziano a contare i giorni dal prossimo appuntamento di “Connessione Verde”, pronti a riscoprire ancora una volta l’essenza delle storie di chi la terra la coltiva con passione e rispetto.