Multata per non essersi vaccinata per il Covid, ma è morta nel 1999

A casa è arrivata una multa di 100 euro indirizzata a una donna di cinquantuno anni per non essersi vaccinata, così come previsto dalla legge.

Ma c’è un particolare non da poco: la destinatario della missiva dell’Agenzia delle Entrate è morta nel 1999 quando aveva 28 anni in un drammatico incidente stradale.

La vicenda è raccontata oggi sul sito del Corriere della Sera. Al quotidiano ha raccontato la vicenda il cognato di Domenica Di Stefano, morta troppo presto e ora questa lettera riapre il dolore per quella perdita per la sua famiglia.