Muore a Squillace dopo una festa in spiaggia, indagini in corso

Proseguono le indagini dopo la morte della fotografa 44enne Anna Bruscaglin, trovata senza vita nella notte tra lunedì e martedì scorsi a Squillace, nel Catanzarese. Secondo quanto emerso la donna era insieme ad un gruppo di amici a nord del litorale di Squillace e durante un falò avrebbe accusato un malore.

Per consentire l’intervento dei sanitari del 118, è stata trasportata sulla vecchia sede della statale 106, in località Impise, di fronte ad un noto supermercato, ma nonostante i tentativi di rianimarla la 44enne non ce l’ha fatta.

Il medico legale e i carabinieri sono subito arrivati sul posto e le indagini puntano ad accertare le reali cause del decesso.

Intanto sui social sono stati tanti i messaggi di cordoglio in quanto Anna Bruscaglin era molto conosciuta nell’ambito della musica in tutta la Calabria.

“Ricordo quel tuo sguardo all’apparenza burbero, ma nascondeva quel tuo modo di fare dolce, che a me piaceva tanto. Che tu possa trovare quella pace che tanto meritavi”.

“Continua a Sorridere Anna – si legge in un altro post su Facebook – perché quando sorridi sei ancora più bella. Ricordo ancora il primo giorno che ci siamo conosciute in prima elementare, una bimba timida e dolcissima, così sensibile da doverla proteggere. Un grande affetto il nostro fin da bambine e che ci dimostravamo ad ogni nostro incontro. I tuoi bellissimi occhi profondi raccontavano il mondo, quel mondo che sentivi il bisogno di fotografare dando eternità agli attimi. E così, come in una fotografia, il tempo ha catturato per sempre la tua bellezza, una bellezza che sbocciava soprattutto dal tuo animo profondo, così bello da doverlo rendere eterno”.