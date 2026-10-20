​A Borgia si presenta “Tesori da scoprire”: la cultura gastronomica che racconta il territorio calabrese

Il patrimonio gastronomico come chiave di lettura del territorio, della sua storia e dei suoi paesaggi. È il filo conduttore dell’incontro in programma venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Comune di Borgia, dedicato alla presentazione del libro “Tesori da scoprire. La cultura gastronomica tra luoghi storici e paesaggi calabresi”, con le autrici Marisa Gigliotti e Sandra Ianni.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Borgia, da AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, sezione di Catanzaro, e da Confartigianato Donne Impresa, propone un viaggio nel territorio calabrese attraverso cultura, architettura e patrimonio agroalimentare. Un’occasione per mettere in relazione saperi, tradizioni e luoghi, riflettendo sul loro valore nella conoscenza e nella valorizzazione della Calabria.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della sindaca di Borgia, Elisabeth Sacco, dell’ingegnera Gilda Rita Lifrieri, presidente della sezione AIDIA di Catanzaro, e di Maria Rubino, di Confartigianato Imprese Catanzaro – Movimento Donne Impresa.

Alla presentazione del volume e al dialogo con le autrici seguirà una conversazione sul territorio, con contributi che intrecceranno storia del paesaggio, cultura gastronomica e mondo agricolo.

L’architetto Oreste Sergi Pirrò, PhD in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, interverrà sul tema “Era il 1892. Il paesaggio tra i due Mari attraverso il Viaggio in Calabria di Caterina Pigorini Beri”. Parteciperanno inoltre Giampiero Menniti, chef e coordinatore provinciale di Taglio generazionale APS (CZ), e Manolo Arturo Giuseppe Pasini, dottore agronomo.

A moderare l’incontro sarà l’architetta Mara Varia, socia AIDIA. Il programma si concluderà con il dibattito con il pubblico.

L’appuntamento intende offrire uno spazio di confronto sul legame tra patrimonio culturale e agroalimentare, evidenziando come la conoscenza dei luoghi passi anche attraverso le pratiche, i racconti e le tradizioni che ne custodiscono l’identità.

Appuntamento venerdì 23 ottobre 2026, ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Borgia (CZ).

