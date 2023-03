Nasce l’Ufficio Vertenze della CISL Magna Graecia

Il nuovo presidio cislino che opererà nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, è stato presentato a Lamezia Terme nell’ambito di un’iniziativa a cui ha preso parte, tra gli altri, il Segretario Generale UST CISL Magna Graecia Salvatore Mancuso.

A coordinare l’ufficio Fortunato Lo Papa, attuale Segretario Generale FISASCAT CISL Calabria, che spiega: “La CISL, attraverso gli Uffici Vertenze, offre ai lavoratori ed alle lavoratrici assistenza e supporto in tutte le situazioni di bisogno inerenti il proprio rapporto di lavoro e nel caso di violazione dei propri diritti. Dalla fase di negoziazione sindacale fino alla controversia legale con avvocati convenzionati il nostro obiettivo è quello di non lasciare solo il lavoratore, di affiancarlo e accompagnarlo in situazioni spesso delicate”.

Gli Uffici Vertenze CISL svolgono un’importante funzione di ascolto, di consulenza, assistenza e di risposta rispetto ai bisogni offrendo una tutela individuale che si aggiunge a quella collettiva esercitata dalle categorie nel ruolo di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici iscritte.

“Mettiamo all’opera un’ottima squadra che dalle tre province lavorerà in sinergia – ha detto il Segretario Salvatore Mancuso –. Non è facile mettere su un ufficio come questo, bisogna avere la fiducia di chi si rivolge a noi e coinvolgere legali e avvocati. In questo caso è stato tutto più semplice grazie all’operatività di Fortunato Lo Papa e di molti quadri della CISL”.

Gli Uffici Vertenze assistono i lavoratori esercitando le seguenti azioni di tutela individuale:

– Controllo delle buste paga e TFR

– Impugnazione dei licenziamenti

– Conciliazione sindacale, rinunzie e transazioni

– Procedure concorsuali e fallimenti

– Recupero crediti da lavoro

– Assistenza legale

– Inadempienze contrattuali

– Controversie disciplinari

– Danno biologico

– Emersione del lavoro nero

– Mobbing e discriminazioni

– Dimissioni – Risoluzione del rapporto di lavoro