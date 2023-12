Nascondeva droga in auto, 31enne arrestato

Nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa, i Carabinieri della Sez – Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme, all’esito di mirata attività d’iniziativa, sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 c.p.p., hanno proceduto all’arresto obbligatorio di M.F, 31enne lametino, noto alle forze dell’ordine, poiché sorpreso nella flagrante illecita detenzione di 27,5 grammi di cocaina, suddivisa in 26 dosi, 82 grammi di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento del narcotico, nonché la somma di circa 1400 euro in contanti ritenuta provento di pregressa attività di spaccio. Il relativo procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.

I carabinieri, transitando lungo via dei Sensi, insospettiti da alcuni movimenti di persone e di auto nei pressi delle aree non illuminate nei parcheggi presenti nella zona, hanno intercettato l’uomo a bordo di un’autovettura il quale, una volta sottoposto a perquisizione personale di cui all’art. 103 del 309/1990, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente suddivisa in dosi e opportunatamente occultata all’interno dell’auto.

Sussistendo i presupposti dell’arresto obbligatorio nello stato di flagranza, il soggetto è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno presso la Procura di Lamezia Terme, condotto presso la propria abitazione.

L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme che, ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza in ordine al prefigurato reato e specifiche esigenze cautelari, ha disposto nei confronti del medesimo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I servizi di controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri proseguiranno soprattutto durante le festività, al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità.