Nascondeva stupefacenti in casa, 39enne arrestato

I carabinieri della Stazione di Altomonte e dell’Aliquota Operativa di Castrovillari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, classe 1984 e residente ad Altomonte, indagato del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio previsto dall’art. 73 D.P.R. 309/90. L’arresto scaturisce da mirata attività investigativa predisposta al fine di contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti all’interno del territorio di competenza, nell’ambito della quale sono state effettuate una serie di attività di polizia giudiziaria a carico di diversi soggetti già noti in virtù dei precedenti di polizia, alcuni dei quali proprio inerenti l’illecita detenzione e vendita di droga.

In particolare, nel corso di una delle perquisizioni, i militari operanti hanno rinvenuto all’interno di una villetta, sita nel centro abitato di Altomonte, delle sostanze stupefacenti parte delle quali già suddivise in dosi pronte per essere immesse nell’illecito mercato.

L’uomo che aveva in uso l’abitazione, alla vista dei Carabinieri giunti sul posto, probabilmente in un disperato tentativo di deviare l’attività di polizia consegnava spontaneamente una minima quantità della sostanza detenuta dichiarando di non avere null’altro di illecito. Nonostante ciò gli operanti, insospettiti dall’atteggiamento palesemente nervoso del soggetto, approfondivano gli accertamenti rinvenendo ulteriore stupefacente occultato in vari punti dell’abitazione, anche all’interno di alcuni mobili della cucina tra diversi generi alimentari.

In particolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana, suddivisa in nove involucri in cellophane ed ulteriori 22 grammi di hashish contenuti in due bustine. Continuando le operazioni di ricerca, è stato anche trovato in un altro mobile della cucina un bilancio di precisione, utilizzabile per il peso ed il successivo confezionamento delle singole dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale per i successivi accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia.

All’esito dell’attività espletata, in accordo con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, l’uomo è stato dapprima dichiarato in stato arresto, poi convalidato il giorno seguente dal locale Tribunale, e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.