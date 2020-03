Nascondeva una mazza da baseball nell’auto, 53enne denunciato

Un uomo di 53 anni, S.G., con precedenti di polizia, è stato denunciato dagli agenti della Squadra Volante di Vibo Valentia.

Lo scorso 2 marzo, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti hanno fermato in pieno centro cittadino un’autovettura con a tre persone.

Alla vista degli operanti, il conducente aveva tentato di allontanarsi a velocità sostenuta ma è stato fermato. Il tentativo di fuga è stato subito giustificato agli agenti quando, nel corso della perquisizione condotta sul mezzo, è saltata fuori una mazza da baseball in legno, della lunghezza di 65 cm., che era occultata all’interno del vano portabagagli posteriore.

Per l’uomo è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.