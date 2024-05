Un Sincero Grazie da JUMP per Euro.Soul Festival – Che Avventura è Stata!  

Wow, che settimana intensa e incredibile abbiamo vissuto insieme! Mentre il sipario si chiude sull’ottava edizione dell’Euro.Soul Festival, vogliamo prendere un momento per esprimere un enorme grazie a tutti voi che avete partecipato e contribuito a rendere questo evento un successo straordinario.

Dai vivaci workshop internazionali ai tour culturali, dalle intense competizioni sportive alla magica serata di chiusura al Teatro Comunale, ogni momento è stato un tributo alla cultura, all’educazione e all’unità europea. Abbiamo riso, imparato e, soprattutto, condiviso esperienze che, speriamo, ricorderete con affetto.

Un ringraziamento speciale va ai nostri 53 ospiti Erasmus, che hanno portato con sé un po’ dello spirito di tutta Europa, agli studenti coraggiosi che hanno mostrato il loro incredibile talento nei booktrailers, ai SognAttori che hanno trasformato la lettura in uno spettacolo live, e ovviamente a voi, il nostro pubblico, che avete partecipato con tanto entusiasmo.

Non possiamo dimenticare tutti i nostri partner europei, le istituzioni locali e il nostro staff (jumpers), in particolare l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e quello del Comune di Soverato, il cui supporto è stato essenziale per realizzare questo festival.

Restate sintonizzati per le prossime avventure di Euro.Soul – abbiamo già in serbo idee nuove per il prossimo anno, e non vediamo l’ora di svelarvi cosa stiamo pianificando. Seguiteci sui nostri canali social e sul nostro sito web per tutti gli aggiornamenti e gli eventi futuri. Grazie ancora per essere stati parte di questa meravigliosa celebrazione dell’Europa e dei suoi valori fondanti. Arrivederci al prossimo anno, più carichi che mai! Con gratitudine.