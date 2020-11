Nathan Falco al GF Vip: “Sono a Dubai con papà”, Elisabetta Gregoraci crolla in diretta

Nathan Falco Briatore invia un messaggio video alla mamma Elisabetta Gregoraci che dovrà rimanere nella casa del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021, salvo il televoto non la cacci prima. Dieci anni e già abbastanza maturo per darle la sua approvazione e dirle che è volato a Dubai con papà Flavio Briatore, con il quale sta trascorrendo dei momenti molto divertenti ma non esenti da didattica a distanza, visto che la scuola, come più volte ribadito, è tra le priorità della showgirl calabrese.

Ciao mamma volevo mandarti un mio saluto, io sto bene, vado a scuola e mi impegno. Ora sono a Dubai con papà ancora per un paio di giorni. Oggi sono andato al deserto e ho guidato il quad, era molto bello. Ho saputo che il Grande Fratello si allunga ancora per un po’. Tranquilla mamma, io sto bene, ti vedo in tv, puoi continuare. Ciao mamma, ti voglio bene, mi manchi.

Elisabetta Gregoraci è crollata in diretta tv e ha esclamato ‘Non ce la faccio!‘, riferendosi al fatto che dover trascorrere, dovesse andare tutto bene, ancora due mesi e mezzo nella casa del GF Vip, lontana dal figlio Nathan Falco e dalla sua famiglia, forse sarebbe una prova davvero troppo dura. “Sta a Dubai, ormai non so nemmeno più dove sta…” ha farfugliato, costernata al pensiero di aver perso le tracce di suo figlio che, in giro per il mondo, sta continuando la sua vita senza di lei. Al contempo, la showgirl ha la piena consapevolezza che la chiamata del pubblico è difficile da lasciare inevasa, per cui le sue lacrime hanno rappresentato l’incastro in questo imbuto dal quale sarà complicato venire fuori.

Tutti i concorrenti stanno valutando la possibilità di uscire alla scadenza del primo contratto (soprattutto Francesco Oppini, intenzionato a lasciare la casa), ovvero il 4 dicembre 2020, oppure rinnovare l’accordo con Mediaset e continuare, sperando di arrivare fino alla finale dell’8 febbraio 2021. Giorno in cui la Gregoraci festeggerà il suo 41esimo compleanno, come ha tenuto a precisare ad Alfonso Signorini, dopo un primo momento di abbattimento, circondata dalla depressione generale che ha attanagliato i suoi compagni di avventura, lasciandoli letteralmente sotto shock. (https://tv.fanpage.it/)