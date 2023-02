NBS Edil MC Costruzioni Soverato – ASD Pianopoli 63 – 51

Partita non bella tecnicamente ma molto combattuta e avvincente al Palascoppa. La spunta l’NBS con un quarto tempo devastante. Nei locali ancora assenti Citraro e Le Rose ed il giovane Rotundo. Pianopoli si presenta senza Miscimarra e Bosone.

Comincia bene Soverato con una tripla di Gabriele Tuccio, ma Pianopoli, spinto dai canestri dell’ottimo Mangione, recupera e si porta in vantaggio; Maida e Tuccio spengono le velleità degli ospiti e Soverato chiude il primo quarto in vantaggio 16-12.

Nel secondo gli ospiti, sotto la spinta del coach-giocatore, l’esperto Lazzarotti, prendono possesso della partita e chiudono le prima del match in vantaggio di 2 punti. Marco Maida e Goglia limitano con ottimi canestri i danni per i locali che rimangono comunque in partita.

Dopo l’intervallo Pianopoli intravede la possibilità del colpaccio e spinge ancora mettendo l’NBS in difficoltà ma, ancora Tuccio e il Dottor Goglia si accendono e limitano i danni tenendo gli ospiti a tiro che comunque chiudono la frazione col minimo vantaggio 45-44.

Quarto tempo combattutissimo con le squadre oramai molto stanche che però si danno battaglia anche con qualche colpo proibito (il giovane Paoletti esce sanguinante dal campo). Gli ospiti, nervosi e gravati di falli, cedono progressivamente sotto i colpi dell’instancabile Goglia e del rientrante Paoletti. Il Pianopoli nel concitato finale (espulso Lazzarotti) tenta un difficile recupero bloccato da un implacabile Saverio Lupica dalla lunetta (5 liberi consecutivi).

In definitiva vittoria meritata del Soverato contro un Pianopoli sempre coriaceo che ha mollato soltanto nel finale. Nel Soverato buona prova complessiva di tutta la squadra (con cambi limitati per le assenze citate) con Goglia, Maida e Tuccio in doppia cifra. Buona partita anche per Lupica, Riccio e dell’under Paoletti in ripresa dopo un periodo poco brillante.

Nel Pianopoli, oltre ai gia citati Lazzarotti e Mangione (entrambi in doppia), buona prova di Carchedi e Viterbo.

Le due squadre si ritroveranno ancora per la doppia partita dei mini gironi a 3 insieme alla Smaf Catanzaro. Mini gironi (incomprensibili e senza senso) che sostituiscono la classica fase Orologio. Mini gironi che non consentiranno sostanziali variazioni alla classifica e perciò pressoché inutili.

EDIL MC COSTRUZIONI SOVERATO 63 – ASD PIANOPOLI 51

(16-12; 14-20; 12-13; 21-7). Arbitri: Smirne e Tolomeo

SOVERATO: Paoletti 6, Goglia 17, Perri ne, Palermo ne, Tuccio G. 13, Romeo, Lupica 7, Riccio 4, Maida 16, Longino ne Tuccio L. Ne . All. Pirillo

PIANOPOLI: Verso ne, Strangis, Viterbo 8, Venuti 2, Mercurio, Falvo G. 1, Fazzari, Carchedi 8, Mangione 16, Piccione 4, Lazzarotti 12, Falvo C. ne. All. Lazzarotti