NBS Edil MC Soverato corsara a Rende

Quinta gara stagionale e seconda trasferta consecutiva per la NBS Edil MC Soverato, a caccia di riscatto dopo la sconfitta di sabato scorso sul campo della VIS Reggio Calabria. Le scelte iniziali di coach Pirillo ricadono su Riverso, Chiriaco, Tuccio, Riccio e Fall. Partono forte i padroni di casa, che con una difesa aggressiva a tutto campo e buone percentuali in attacco, mettono in difficoltà iniziale Soverato, che riesce comunque a restare in partita.

Ottima la vena realizzativa di Riccio, che mette a segno la maggior parte dei punti del quarto, consentendo agli ospiti il sorpasso. Rende prova a tenere sempre alti i ritmi, ma Soverato in contropiede è letale: la prima frazione si chiude 11/17 per l’NBS.

Nel secondo quarto il copione non cambia: Rende ci prova, trovando però sulla sua strada Billy Fall e compagni, che reggono botta e segnano sia in contropiede, sia su tiri ben costruiti. All’intervallo lungo si va, così, sul punteggio di 21/37 per Soverato.

Il terzo quarto non fa registrare grossi scossoni. I padroni di casa si impegnano, ma Fall difensivamente è un muro ed innesca subito i compagni per rapidi contropiedi a campo aperto.

Il vantaggio per i ragazzi di coach Pirillo aumenta, il parziale è 38/58 per NBS. Nell’ultimo periodo, gli jonici amministrano il vantaggio acquisto e il coach può far ruotare tutti gli uomini a disposizione, dando preziosi minuti di riposo anche a Billy Fall. Al suono della sirena finale, il tabellone recita 53/76 per gli ospiti, che riescono ad ottenere la prima vittoria lontana dal pubblico amico.

Bim Bum Rende – NbSoverato 53-76

(11-17,10-20,17-21,15-18)

Bim Bum: Quirino, Donnici 2, Palumbo, Montemurro 12, De Marco 5,Carravetta 4, Donato 4, Madrigrano 8, Giacoia 2,Guido 10,Lappano 2, Diatta 4. All Greco-Gallo

NbSoverato: Chiriaco,Riverso 12, Gallo 7, L.Tuccio, Tuccio G. 13, Longino 5, Lupica 2, Riccio 10, Fall 9, Maida 15,Rotundo 3, Palaia. All Pirillo

Classifica

Pollino 8

Vis 8

Gioiese 8

Basket Pellaro 8

Nuovo Basket Soverato 6

Pianopoli 6

Ccb 2

Nuovo Basket Soccorso 2

Botteghelle 0

Bim Bum Rende 0